https://ria.ru/20240709/bayden-1958401258.html
Терапевт Байдена объяснил, что специалист по деменции делал в Белом доме
Терапевт Байдена объяснил, что специалист по деменции делал в Белом доме - РИА Новости, 09.07.2024
Терапевт Байдена объяснил, что специалист по деменции делал в Белом доме
Невролог и эксперт по болезни Паркинсона доктор Кевин Каннард посещал Белый дом не для работы с президентом США Джо Байденом, хотя он участвует в его ежегодных... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T04:55
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Невролог и эксперт по болезни Паркинсона доктор Кевин Каннард посещал Белый дом не для работы с президентом США Джо Байденом, хотя он участвует в его ежегодных осмотрах, заявил терапевт американского лидера Кевин О'Коннор."Президент Байден не посещает невролога за пределами ежегодных осмотров", - говорится в распространенном письме О'Коннора.По его словам, Каннард посещает Белый дом в рамках медпрактики долгие годы, чтобы помогать "тысячам действующих" сотрудников. "Доктор Каннард был выбран не потому что он специалист в сфере нарушений работы двигательного аппарата, а потому что он высококвалифицированный и уважаемый невролог", - заявил терапевт президента США.Как сообщалось, Каннард восемь раз за восемь месяцев посещал Белый дом на фоне подозрений о состоянии здоровья Байдена, это подсчитал корреспондент РИА Новости, опираясь на публичные сведения о посетителях резиденции.При этом в администрации заявили, что Байдену диагноз болезнь Паркинсона не ставили и от нее не лечат.Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого Дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался.
https://ria.ru/20240703/bayden-1957212916.html
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сша, в мире, джо байден, дональд трамп
США, В мире, Джо Байден, Дональд Трамп
Терапевт Байдена объяснил, что специалист по деменции делал в Белом доме
Терапевт заявил, что невролог посещал Белый дом не для работы с Байденом
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Невролог и эксперт по болезни Паркинсона доктор Кевин Каннард посещал Белый дом не для работы с президентом США Джо Байденом, хотя он участвует в его ежегодных осмотрах, заявил терапевт американского лидера Кевин О'Коннор.
"Президент Байден не посещает невролога за пределами ежегодных осмотров", - говорится в распространенном письме О'Коннора.
По его словам, Каннард посещает Белый дом в рамках медпрактики долгие годы, чтобы помогать "тысячам действующих" сотрудников. "Доктор Каннард был выбран не потому что он специалист в сфере нарушений работы двигательного аппарата, а потому что он высококвалифицированный и уважаемый невролог", - заявил терапевт президента США.
Как сообщалось, Каннард восемь раз за восемь месяцев посещал Белый дом на фоне подозрений о состоянии здоровья Байдена, это подсчитал корреспондент РИА Новости, опираясь на публичные сведения о посетителях резиденции.
При этом в администрации заявили, что Байдену диагноз болезнь Паркинсона не ставили и от нее не лечат.
Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом
привлекли к здоровью действующего президента США
внимание всего мира, несмотря на заверения Белого Дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался.