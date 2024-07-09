https://ria.ru/20240709/bayden-1958401258.html

Терапевт Байдена объяснил, что специалист по деменции делал в Белом доме

Терапевт Байдена объяснил, что специалист по деменции делал в Белом доме - РИА Новости, 09.07.2024

Терапевт Байдена объяснил, что специалист по деменции делал в Белом доме

Невролог и эксперт по болезни Паркинсона доктор Кевин Каннард посещал Белый дом не для работы с президентом США Джо Байденом, хотя он участвует в его ежегодных... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T04:55

2024-07-09T04:55

2024-07-09T05:53

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Невролог и эксперт по болезни Паркинсона доктор Кевин Каннард посещал Белый дом не для работы с президентом США Джо Байденом, хотя он участвует в его ежегодных осмотрах, заявил терапевт американского лидера Кевин О'Коннор."Президент Байден не посещает невролога за пределами ежегодных осмотров", - говорится в распространенном письме О'Коннора.По его словам, Каннард посещает Белый дом в рамках медпрактики долгие годы, чтобы помогать "тысячам действующих" сотрудников. "Доктор Каннард был выбран не потому что он специалист в сфере нарушений работы двигательного аппарата, а потому что он высококвалифицированный и уважаемый невролог", - заявил терапевт президента США.Как сообщалось, Каннард восемь раз за восемь месяцев посещал Белый дом на фоне подозрений о состоянии здоровья Байдена, это подсчитал корреспондент РИА Новости, опираясь на публичные сведения о посетителях резиденции.При этом в администрации заявили, что Байдену диагноз болезнь Паркинсона не ставили и от нее не лечат.Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого Дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался.

https://ria.ru/20240703/bayden-1957212916.html

https://ria.ru/20240708/bajden-1958380987.html

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сша, в мире, джо байден, дональд трамп