https://ria.ru/20240709/bayden-1958394907.html

Байден пообещал проработать с Зеленским меры по укреплению украинской ПВО

Байден пообещал проработать с Зеленским меры по укреплению украинской ПВО - РИА Новости, 09.07.2024

Байден пообещал проработать с Зеленским меры по укреплению украинской ПВО

Президент США Джо Байден пообещал проработать с Владимиром Зеленским меры по укреплению украинской ПРО. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T02:10

2024-07-09T02:10

2024-07-09T02:38

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал проработать с Владимиром Зеленским меры по укреплению украинской ПРО."На этой неделе я буду принимать президента Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне, и я проведу встречу с президентом Зеленским, чтобы заявить о нашей твердой поддержке Украины. Вместе с союзниками мы объявим о новых мерах по укреплению системы противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить города и гражданских от ударов России", - говорится в распространенном заявлении Байдена.Минобороны РФ ранее сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

https://ria.ru/20240707/udar-1958065612.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, нато, джо байден