https://ria.ru/20240709/batajsk-1958612453.html
Пожар в жилом доме в Батайске полностью ликвидировали
Пожар в жилом доме в Батайске полностью ликвидировали - РИА Новости, 09.07.2024
Пожар в жилом доме в Батайске полностью ликвидировали
Пожарные полностью ликвидировали пожар в жилом доме в Батайске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:09
2024-07-09T20:09
2024-07-09T20:09
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали пожар в жилом доме в Батайске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "Пожар в Батайске полностью ликвидирован в 18.26", - сказал он, уточнив, что никто не пострадал.Как сообщалось ранее, кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Был объявлен третий ранг пожара. Позже пожар удалось локализовать на 700 квадратных метрах.
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происшествия, батайск, ростовская область, россия
Происшествия, Батайск, Ростовская область, Россия
Пожар в жилом доме в Батайске полностью ликвидировали
Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Батайске Ростовской области