https://ria.ru/20240709/batajsk-1958612453.html

Пожар в жилом доме в Батайске полностью ликвидировали

Пожар в жилом доме в Батайске полностью ликвидировали - РИА Новости, 09.07.2024

Пожар в жилом доме в Батайске полностью ликвидировали

Пожарные полностью ликвидировали пожар в жилом доме в Батайске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:09

2024-07-09T20:09

2024-07-09T20:09

происшествия

батайск

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали пожар в жилом доме в Батайске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "Пожар в Батайске полностью ликвидирован в 18.26", - сказал он, уточнив, что никто не пострадал.Как сообщалось ранее, кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11 в Батайске загорелась во вторник днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Был объявлен третий ранг пожара. Позже пожар удалось локализовать на 700 квадратных метрах.

https://ria.ru/20240709/kamysh-1958556043.html

батайск

ростовская область

россия

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происшествия, батайск, ростовская область, россия