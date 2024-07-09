https://ria.ru/20240709/bashkirija-1958561310.html

В Башкирии семилетнего мальчика засосало в шлюз водохранилища

В Башкирии семилетнего мальчика засосало в шлюз водохранилища - РИА Новости, 09.07.2024

В Башкирии семилетнего мальчика засосало в шлюз водохранилища

Спасатели ищут семилетнего мальчика, которого засосало в шлюз водохранилища в башкирском Белорецке, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:04

2024-07-09T17:04

2024-07-09T17:05

происшествия

белорецк

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели ищут семилетнего мальчика, которого засосало в шлюз водохранилища в башкирском Белорецке, сообщает ГУ МЧС по региону. "В Белорецке в реке Белой четверо детей находились в районе шлюза. В какой-то момент семилетний мальчик подплыл слишком близко к шлюзу и через некоторое время он скрылся под водой. На место выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, ведутся поиски", - говорится в сообщении. РИА Новости в ведомстве уточнили, что инцидент произошёл у Белорецкого водохранилища, расположенного в городе. Следователи организовали проверку. "На место происшествия выехали следователи совместно с сотрудниками полиции и экстренными службами. Проводятся поисковые мероприятия и осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, в ходе проверки будут установлены все причины и условия, способствующие произошедшему", - сообщает СУ СК РФ по Башкирии. Следственное управление напоминает, что дети на водоемах должны находится в сопровождении взрослых, необходимо быть предельно бдительными и не оставлять детей без присмотра ни на минуту.

https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html

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белорецк

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происшествия, белорецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)