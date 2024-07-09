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В Башкирии семилетнего мальчика засосало в шлюз водохранилища - РИА Новости, 09.07.2024
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17:04 09.07.2024 (обновлено: 17:05 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/bashkirija-1958561310.html
В Башкирии семилетнего мальчика засосало в шлюз водохранилища
В Башкирии семилетнего мальчика засосало в шлюз водохранилища - РИА Новости, 09.07.2024
В Башкирии семилетнего мальчика засосало в шлюз водохранилища
Спасатели ищут семилетнего мальчика, которого засосало в шлюз водохранилища в башкирском Белорецке, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:04
2024-07-09T17:05
происшествия
белорецк
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели ищут семилетнего мальчика, которого засосало в шлюз водохранилища в башкирском Белорецке, сообщает ГУ МЧС по региону. "В Белорецке в реке Белой четверо детей находились в районе шлюза. В какой-то момент семилетний мальчик подплыл слишком близко к шлюзу и через некоторое время он скрылся под водой. На место выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, ведутся поиски", - говорится в сообщении. РИА Новости в ведомстве уточнили, что инцидент произошёл у Белорецкого водохранилища, расположенного в городе. Следователи организовали проверку. "На место происшествия выехали следователи совместно с сотрудниками полиции и экстренными службами. Проводятся поисковые мероприятия и осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, в ходе проверки будут установлены все причины и условия, способствующие произошедшему", - сообщает СУ СК РФ по Башкирии. Следственное управление напоминает, что дети на водоемах должны находится в сопровождении взрослых, необходимо быть предельно бдительными и не оставлять детей без присмотра ни на минуту.
https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html
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происшествия, белорецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белорецк, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Башкирии семилетнего мальчика засосало в шлюз водохранилища

В Башкирии ищут семилетнего мальчика, которого засосало в шлюз водохранилища

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели ищут семилетнего мальчика, которого засосало в шлюз водохранилища в башкирском Белорецке, сообщает ГУ МЧС по региону.
«
"В Белорецке в реке Белой четверо детей находились в районе шлюза. В какой-то момент семилетний мальчик подплыл слишком близко к шлюзу и через некоторое время он скрылся под водой. На место выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, ведутся поиски", - говорится в сообщении.
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РИА Новости в ведомстве уточнили, что инцидент произошёл у Белорецкого водохранилища, расположенного в городе.
Следователи организовали проверку.
«
"На место происшествия выехали следователи совместно с сотрудниками полиции и экстренными службами. Проводятся поисковые мероприятия и осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, в ходе проверки будут установлены все причины и условия, способствующие произошедшему", - сообщает СУ СК РФ по Башкирии.
Следственное управление напоминает, что дети на водоемах должны находится в сопровождении взрослых, необходимо быть предельно бдительными и не оставлять детей без присмотра ни на минуту.
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ПроисшествияБелорецкРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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