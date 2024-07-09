https://ria.ru/20240709/bam-1958388032.html

РЖД привлекли на стройку БАМа студентов из стран бывшего СССР

РЖД привлекли на стройку БАМа студентов из стран бывшего СССР - РИА Новости, 09.07.2024

РЖД привлекли на стройку БАМа студентов из стран бывшего СССР

Студенты из стран бывшего СССР, в частности из Белоруссии, Киргизии и Узбекистана, а также из Монголии впервые участвуют в современном этапе строительства... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T00:12

2024-07-09T00:12

2024-07-09T00:12

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ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. Студенты из стран бывшего СССР, в частности из Белоруссии, Киргизии и Узбекистана, а также из Монголии впервые участвуют в современном этапе строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа), сказал журналистам замгендиректора РЖД Андрей Макаров. "В этом году первые у нас работают студенческие отряды из Беларуси, из Монголии, из Киргизии, из Узбекистана", - рассказал Макаров. Он добавил, что из Узбекистана в РЖД пришло письмо, в котором компанию просят дополнительно взять на БАМ студентов из Ташкентского института инженеров транспорта. "Бамовская стройка звучит не только в России, она звучит на пространстве всего бывшего СССР, и ребята молодые из транспортных институтов хотят участвовать", - отметил замглавы РЖД. РЖД в июне сообщали, что этим летом примут на трудовую практику рекордные 18 тысяч студентов, которые будут работать в том числе строителями и проводниками. Из них 10 тысяч будут работать проводниками и более 5 тысяч - на стройке.

https://ria.ru/20240709/rzhd-1958387504.html

https://ria.ru/20240708/bam-1958151181.html

белоруссия

киргизия

ссср

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ржд, андрей макаров, белоруссия, киргизия, ссср