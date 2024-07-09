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РЖД привлекли на стройку БАМа студентов из стран бывшего СССР - РИА Новости, 09.07.2024
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00:12 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/bam-1958388032.html
РЖД привлекли на стройку БАМа студентов из стран бывшего СССР
РЖД привлекли на стройку БАМа студентов из стран бывшего СССР - РИА Новости, 09.07.2024
РЖД привлекли на стройку БАМа студентов из стран бывшего СССР
Студенты из стран бывшего СССР, в частности из Белоруссии, Киргизии и Узбекистана, а также из Монголии впервые участвуют в современном этапе строительства... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T00:12
2024-07-09T00:12
ржд
андрей макаров
белоруссия
киргизия
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ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. Студенты из стран бывшего СССР, в частности из Белоруссии, Киргизии и Узбекистана, а также из Монголии впервые участвуют в современном этапе строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа), сказал журналистам замгендиректора РЖД Андрей Макаров. "В этом году первые у нас работают студенческие отряды из Беларуси, из Монголии, из Киргизии, из Узбекистана", - рассказал Макаров. Он добавил, что из Узбекистана в РЖД пришло письмо, в котором компанию просят дополнительно взять на БАМ студентов из Ташкентского института инженеров транспорта. "Бамовская стройка звучит не только в России, она звучит на пространстве всего бывшего СССР, и ребята молодые из транспортных институтов хотят участвовать", - отметил замглавы РЖД. РЖД в июне сообщали, что этим летом примут на трудовую практику рекордные 18 тысяч студентов, которые будут работать в том числе строителями и проводниками. Из них 10 тысяч будут работать проводниками и более 5 тысяч - на стройке.
https://ria.ru/20240709/rzhd-1958387504.html
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ржд, андрей макаров, белоруссия, киргизия, ссср
РЖД, Андрей Макаров, Белоруссия, Киргизия, СССР
РЖД привлекли на стройку БАМа студентов из стран бывшего СССР

РЖД привлекли на стройку современного этапа БАМа студентов из стран бывшего СССР

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкУчасток Байкало-Амурской магистрали в районе Северобайкальска
Участок Байкало-Амурской магистрали в районе Северобайкальска - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Участок Байкало-Амурской магистрали в районе Северобайкальска. Архивное фото
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ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. Студенты из стран бывшего СССР, в частности из Белоруссии, Киргизии и Узбекистана, а также из Монголии впервые участвуют в современном этапе строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа), сказал журналистам замгендиректора РЖД Андрей Макаров.
"В этом году первые у нас работают студенческие отряды из Беларуси, из Монголии, из Киргизии, из Узбекистана", - рассказал Макаров.
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Он добавил, что из Узбекистана в РЖД пришло письмо, в котором компанию просят дополнительно взять на БАМ студентов из Ташкентского института инженеров транспорта.
"Бамовская стройка звучит не только в России, она звучит на пространстве всего бывшего СССР, и ребята молодые из транспортных институтов хотят участвовать", - отметил замглавы РЖД.
РЖД в июне сообщали, что этим летом примут на трудовую практику рекордные 18 тысяч студентов, которые будут работать в том числе строителями и проводниками. Из них 10 тысяч будут работать проводниками и более 5 тысяч - на стройке.
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