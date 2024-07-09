https://ria.ru/20240709/avstrija-1958569120.html

В Австрии изучат вопрос выхода из контрактов с "Газпромом"

В Австрии изучат вопрос выхода из контрактов с "Газпромом" - РИА Новости, 09.07.2024

В Австрии изучат вопрос выхода из контрактов с "Газпромом"

Специальная комиссия, созданная министерством энергетики Австрии, изучит газовые контракты с "Газпромом", чтобы выяснить, возможен ли выход из них, пишет... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:32

2024-07-09T17:32

2024-07-09T17:32

экономика

австрия

россия

александер шалленберг

газпром

omv

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796402251_0:294:3120:2048_1920x0_80_0_0_ef6d6a70b2d806814f9e998bece3c2de.jpg

ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Специальная комиссия, созданная министерством энергетики Австрии, изучит газовые контракты с "Газпромом", чтобы выяснить, возможен ли выход из них, пишет австрийская газета der Standard. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер в феврале заявила о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV заявили, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ. Как отмечал в марте министр иностранных дел республики Александер Шалленберг, Австрия планирует к 2027 году полностью отказаться от российского газа. "OMV неоднократно подчеркивала, что досрочный выход из него (контракта с "Газпромом" на поставку газа в Австрию - ред.) невозможен. Однако точные условия соглашения до сих пор не известны общественности. Пролить свет на ситуацию призвана "Комиссия по газовой независимости", созданная министром климата Леонорой Гевесслер (партия зеленые, входит в правительственную коалицию)", - пишет газета. Уточняется, что комиссия изучит контракт и возможный выход из него, а также точные обстоятельства его подписания в 2018 году. Комиссию возглавляют бывшая председатель Верховного суда Ирмгард Грисс и профессор гражданского права Андреас Клетечка. Среди других членов комиссии - бывший генеральный глава компании E-Control Вальтер Больц и глава Австрийского института экономических исследований (Wifo) Габриэль Фельбермайр. Отмечается, что Австрия по-прежнему импортирует наибольшую часть газа именно из России. В марте 2024 года доля газа из РФ в импорте составляла 93%, в апреле - 81%, а в мае, по последним данным, - 90%. По данным издания, в абсолютных цифрах Австрия с марта по май текущего года импортировала из России больше газа, чем когда-либо с июня 2022 года.

https://ria.ru/20240212/gaz-1926904886.html

https://ria.ru/20240413/kurier-1939733914.html

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, австрия, россия, александер шалленберг, газпром, omv