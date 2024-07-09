https://ria.ru/20240709/ataka-1958419604.html

При атаке дрона в Белгородской области ранены два человека

При атаке дрона в Белгородской области ранены два человека - РИА Новости, 09.07.2024

При атаке дрона в Белгородской области ранены два человека

Два человека ранены при атаке дронов ВСУ на автомобили в селе Ржевка Шебекинского округа, они госпитализированы, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:34

2024-07-09T09:34

2024-07-09T10:02

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

белгород

шебекино

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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Два человека ранены при атаке дронов ВСУ на автомобили в селе Ржевка Шебекинского округа, они госпитализированы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В селе Ржевка в результате сброса боеприпаса с БПЛА и атаки дрона-камикадзе по двум автомобилям ранено 2 человека. Мужчина с осколочным ранением плеча доставляется бригадой скорой в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще один мужчина с осколочным ранением грудной клетки и плеча доставляет в областную клиническую больницу для оказания помощи. Также повреждено 2 легковых автомобиля", - написал Гладков.Глава региона добавил, что в Шебекино после атак дронов повреждения получили два социальных объекта. В селе Новая Таволжанка дронами также атакованы два социальных объекта. В зданиях выбиты окна, повреждены кровля и фасад. В селе Вознесеновка в результате атаки дрона произошло возгорание кровли частного жилого дома."Информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы работают на местах", - отметил губернатор.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240709/belgorodskaya_oblast-1958404745.html

https://ria.ru/20240708/obstrel-1958292536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгород, шебекино