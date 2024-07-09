https://ria.ru/20240709/astrakhan-1958410858.html

Из аэропорта Астрахани ограничили прилеты и вылеты

Из аэропорта Астрахани ограничили прилеты и вылеты - РИА Новости, 09.07.2024

Из аэропорта Астрахани ограничили прилеты и вылеты

Прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани ограничены на фоне атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:22

2024-07-09T08:22

2024-07-09T08:29

астрахань

происшествия

игорь бабушкин

вооруженные силы украины

астраханская область

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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани ограничены на фоне атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в воздушной гавани."Из-за ограничений, введенных в регионе на использование воздушного пространства, в расписании аэропорта Астрахани произошли изменения. На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта ограничены", - сказали в аэропорту.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что во вторник утром ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере региона.

https://ria.ru/20240709/volgograd-1958410009.html

астрахань

астраханская область

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Дарья Буймова

астрахань, происшествия, игорь бабушкин, вооруженные силы украины, астраханская область