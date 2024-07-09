https://ria.ru/20240709/astrakhan-1958410858.html
Из аэропорта Астрахани ограничили прилеты и вылеты
Из аэропорта Астрахани ограничили прилеты и вылеты - РИА Новости, 09.07.2024
Из аэропорта Астрахани ограничили прилеты и вылеты
Прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани ограничены на фоне атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:22
2024-07-09T08:22
2024-07-09T08:29
астрахань
происшествия
игорь бабушкин
вооруженные силы украины
астраханская область
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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани ограничены на фоне атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в воздушной гавани."Из-за ограничений, введенных в регионе на использование воздушного пространства, в расписании аэропорта Астрахани произошли изменения. На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта ограничены", - сказали в аэропорту.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что во вторник утром ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере региона.
https://ria.ru/20240709/volgograd-1958410009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрахань, происшествия, игорь бабушкин, вооруженные силы украины, астраханская область
Астрахань, Происшествия, Игорь Бабушкин, Вооруженные силы Украины, Астраханская область
Из аэропорта Астрахани ограничили прилеты и вылеты
Из аэропорта Астрахани после атаки БПЛА ограничили прилеты и вылеты