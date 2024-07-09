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Из аэропорта Астрахани ограничили прилеты и вылеты - РИА Новости, 09.07.2024
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08:22 09.07.2024 (обновлено: 08:29 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/astrakhan-1958410858.html
Из аэропорта Астрахани ограничили прилеты и вылеты
Из аэропорта Астрахани ограничили прилеты и вылеты - РИА Новости, 09.07.2024
Из аэропорта Астрахани ограничили прилеты и вылеты
Прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани ограничены на фоне атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:22
2024-07-09T08:29
астрахань
происшествия
игорь бабушкин
вооруженные силы украины
астраханская область
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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани ограничены на фоне атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в воздушной гавани."Из-за ограничений, введенных в регионе на использование воздушного пространства, в расписании аэропорта Астрахани произошли изменения. На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта ограничены", - сказали в аэропорту.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что во вторник утром ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере региона.
https://ria.ru/20240709/volgograd-1958410009.html
астрахань
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астрахань, происшествия, игорь бабушкин, вооруженные силы украины, астраханская область
Астрахань, Происшествия, Игорь Бабушкин, Вооруженные силы Украины, Астраханская область
Из аэропорта Астрахани ограничили прилеты и вылеты

Из аэропорта Астрахани после атаки БПЛА ограничили прилеты и вылеты

CC BY-SA 4.0 / Svetlov Artem / Astrakhan airport terminal (cropped)Аэропорт Астрахани
Аэропорт Астрахани - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Svetlov Artem / Astrakhan airport terminal (cropped)
Аэропорт Астрахани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани ограничены на фоне атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
"Из-за ограничений, введенных в регионе на использование воздушного пространства, в расписании аэропорта Астрахани произошли изменения. На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта ограничены", - сказали в аэропорту.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что во вторник утром ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере региона.
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Прилет и вылет из аэропорта Волгограда ограничены
Вчера, 08:10
 
АстраханьПроисшествияИгорь БабушкинВооруженные силы УкраиныАстраханская область
 
 
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