https://ria.ru/20240709/argentina-1958410649.html
Президент Аргентины подписал с губернаторами майский пакт
Президент Аргентины подписал с губернаторами майский пакт - РИА Новости, 09.07.2024
Президент Аргентины подписал с губернаторами майский пакт
Президент Аргентины Хавьер Милей подписал с губернаторами "майский пакт", по которому предусматривается перераспределение доходов между федеральным и... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:19
2024-07-09T08:19
2024-07-09T08:19
аргентина
чубут
сан-мигель-де-тукуман
хавьер милей
маурисио макри
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей подписал с губернаторами "майский пакт", по которому предусматривается перераспределение доходов между федеральным и региональными бюджетами, сообщил офис президента в соцсети X. В марте Милей сообщал, что согласился пойти на диалог с губернаторами на фоне серьезного конфликта, предложив им подписать соглашение по 10 пунктам, следует из его выступления в парламенте. Так называемый "майский пакт" устанавливает 10 принципов нового экономического порядка. Речь идёт о неприкосновенности частной собственности, о бюджетном балансе, о сокращении госрасходов, о налоговой реформе, о перераспределении доходов между федеральным и региональными бюджетами, о добыче природных ресурсов, о трудовой, пенсионной и политической реформах, об открытии международной торговли. "Президент Хавьер Милей подписал "майский пакт", - говорится в сообщении офиса. Как отмечает местное издание Nacion, в подписании пакта участвовали 18 из 24 губернаторов и два бывших лидера страны: временный президент Аргентины 2001 года Адольфо Саа и Маурисио Макри, руководивший страной с 2015 по 2019 годы. Подписание документа прошло в историческом музее города Сан-Мигель-де-Тукуман. Ранее между Милеем и рядом губернаторов возник серьезный конфликт. Недавно в палате депутатов был возвращен на дополнительное рассмотрение пакет реформ Милея. Президент обвинил губернаторов в том, что его законопроекты не были одобрены парламентом, назвав их предателями. Кроме того, федеральные власти не хотят перечислять регионам поступления от ряда налогов, центр лишил провинции транспортных субсидий. Губернаторы провинций Чубут, Рио-Негро, Неукен, Санта-Крус, Тьерра-дель-фуэго (Огненная земля) и Ла-Пампа пригрозили прекратить производство нефти из-за того, что федеральные власти не перечислили провинции Чубут положенные ей 13,5 миллиарда песо (15 миллионов долларов) из фонда, формируемого в том числе за счёт топливных налогов. Однако затем пошли на перемирие с властями после решения суда в их пользу.
https://ria.ru/20231221/argentina-1917117449.html
https://ria.ru/20240310/zarplata-1932192782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, чубут, сан-мигель-де-тукуман, хавьер милей, маурисио макри
Аргентина, Чубут, Сан-Мигель-де-Тукуман, Хавьер Милей, Маурисио Макри
Президент Аргентины подписал с губернаторами майский пакт
Лидер Аргентины подписал с губернаторами пакт о принципах экономического порядка
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей подписал с губернаторами "майский пакт", по которому предусматривается перераспределение доходов между федеральным и региональными бюджетами, сообщил офис президента в соцсети X.
В марте Милей сообщал, что согласился пойти на диалог с губернаторами на фоне серьезного конфликта, предложив им подписать соглашение по 10 пунктам, следует из его выступления в парламенте. Так называемый "майский пакт" устанавливает 10 принципов нового экономического порядка. Речь идёт о неприкосновенности частной собственности, о бюджетном балансе, о сокращении госрасходов, о налоговой реформе, о перераспределении доходов между федеральным и региональными бюджетами, о добыче природных ресурсов, о трудовой, пенсионной и политической реформах, об открытии международной торговли.
"Президент Хавьер Милей подписал "майский пакт", - говорится в сообщении офиса.
Как отмечает местное издание Nacion, в подписании пакта участвовали 18 из 24 губернаторов и два бывших лидера страны: временный президент Аргентины 2001 года Адольфо Саа и Маурисио Макри, руководивший страной с 2015 по 2019 годы. Подписание документа прошло в историческом музее города Сан-Мигель-де-Тукуман.
Ранее между Милеем и рядом губернаторов возник серьезный конфликт. Недавно в палате депутатов был возвращен на дополнительное рассмотрение пакет реформ Милея. Президент обвинил губернаторов в том, что его законопроекты не были одобрены парламентом, назвав их предателями. Кроме того, федеральные власти не хотят перечислять регионам поступления от ряда налогов, центр лишил провинции транспортных субсидий.
Губернаторы провинций Чубут, Рио-Негро, Неукен, Санта-Крус, Тьерра-дель-фуэго (Огненная земля) и Ла-Пампа пригрозили прекратить производство нефти из-за того, что федеральные власти не перечислили провинции Чубут положенные ей 13,5 миллиарда песо (15 миллионов долларов) из фонда, формируемого в том числе за счёт топливных налогов. Однако затем пошли на перемирие с властями после решения суда в их пользу.