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В Чебоксарах арестовали женщину по подозрению в убийстве малолетнего сына
В Чебоксарах арестовали женщину по подозрению в убийстве малолетнего сына - РИА Новости, 09.07.2024
В Чебоксарах арестовали женщину по подозрению в убийстве малолетнего сына
Молодая женщина арестована по подозрению в том, что задушила семилетнего сына в Чебоксарах, мотивы преступления устанавливаются, сообщает следственное... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:21
2024-07-09T15:21
2024-07-09T15:21
происшествия
россия
чебоксары
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Молодая женщина арестована по подозрению в том, что задушила семилетнего сына в Чебоксарах, мотивы преступления устанавливаются, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. По версии следствия, 8 июля около 11:30 (совпадает с мск) 29-летняя женщина, находясь в своей квартире вместе с семилетним сыном, в ходе конфликта задушила его. Ребенок скончался на месте. "По предварительным данным, семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Женщина задержана. По ходатайству следователя судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Мотивы преступления устанавливаются следствием.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чебоксарах арестовали женщину по подозрению в убийстве малолетнего сына
В Чебоксарах арестовали женщину, подозреваемую в убийстве семилетнего сына