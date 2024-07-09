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В Чебоксарах арестовали женщину по подозрению в убийстве малолетнего сына - РИА Новости, 09.07.2024
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15:21 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/arest-1958523352.html
В Чебоксарах арестовали женщину по подозрению в убийстве малолетнего сына
В Чебоксарах арестовали женщину по подозрению в убийстве малолетнего сына - РИА Новости, 09.07.2024
В Чебоксарах арестовали женщину по подозрению в убийстве малолетнего сына
Молодая женщина арестована по подозрению в том, что задушила семилетнего сына в Чебоксарах, мотивы преступления устанавливаются, сообщает следственное... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:21
2024-07-09T15:21
происшествия
россия
чебоксары
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Молодая женщина арестована по подозрению в том, что задушила семилетнего сына в Чебоксарах, мотивы преступления устанавливаются, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. По версии следствия, 8 июля около 11:30 (совпадает с мск) 29-летняя женщина, находясь в своей квартире вместе с семилетним сыном, в ходе конфликта задушила его. Ребенок скончался на месте. "По предварительным данным, семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Женщина задержана. По ходатайству следователя судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Мотивы преступления устанавливаются следствием.
https://ria.ru/20240703/tula-1957075938.html
россия
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происшествия, россия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чебоксарах арестовали женщину по подозрению в убийстве малолетнего сына

В Чебоксарах арестовали женщину, подозреваемую в убийстве семилетнего сына

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Молодая женщина арестована по подозрению в том, что задушила семилетнего сына в Чебоксарах, мотивы преступления устанавливаются, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, 8 июля около 11:30 (совпадает с мск) 29-летняя женщина, находясь в своей квартире вместе с семилетним сыном, в ходе конфликта задушила его. Ребенок скончался на месте.
«
"По предварительным данным, семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Женщина задержана. По ходатайству следователя судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Мотивы преступления устанавливаются следствием.
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