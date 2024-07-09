https://ria.ru/20240709/arest-1958523352.html

В Чебоксарах арестовали женщину по подозрению в убийстве малолетнего сына

В Чебоксарах арестовали женщину по подозрению в убийстве малолетнего сына - РИА Новости, 09.07.2024

В Чебоксарах арестовали женщину по подозрению в убийстве малолетнего сына

Молодая женщина арестована по подозрению в том, что задушила семилетнего сына в Чебоксарах, мотивы преступления устанавливаются, сообщает следственное... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:21

2024-07-09T15:21

2024-07-09T15:21

происшествия

россия

чебоксары

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Молодая женщина арестована по подозрению в том, что задушила семилетнего сына в Чебоксарах, мотивы преступления устанавливаются, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. По версии следствия, 8 июля около 11:30 (совпадает с мск) 29-летняя женщина, находясь в своей квартире вместе с семилетним сыном, в ходе конфликта задушила его. Ребенок скончался на месте. "По предварительным данным, семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Женщина задержана. По ходатайству следователя судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Мотивы преступления устанавливаются следствием.

https://ria.ru/20240703/tula-1957075938.html

россия

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф)