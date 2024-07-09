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Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Колезева* - РИА Новости, 09.07.2024
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14:38 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/arest-1958506209.html
Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Колезева*
Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Колезева* - РИА Новости, 09.07.2024
Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Колезева*
Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:38
2024-07-09T14:38
происшествия
россия
украина
дмитрий колезев
московский городской суд
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Басманный райсуд 5 июня по ходатайству следствия заочно арестовал Колезева* на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ. В ноябре 2022 года источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Колезева* возбуждено дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения) за пост в социальной сети. Максимальное наказание – десять лет заключения. Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com. После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240507/bloger-1944310407.html
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происшествия, россия, украина, дмитрий колезев, московский городской суд
Происшествия, Россия, Украина, Дмитрий Колезев, Московский городской суд
Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Колезева*

Суд признал законным заочный арест журналиста Колезева за фейки об армии России

CC BY-SA 4.0 / Dmitry Kolezev / Журналист Дмитрий Колезев*
Журналист Дмитрий Колезев* - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Kolezev /
Журналист Дмитрий Колезев*. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди)* - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* за фейки об армии
7 мая, 10:29
Басманный райсуд 5 июня по ходатайству следствия заочно арестовал Колезева* на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ.
В ноябре 2022 года источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Колезева* возбуждено дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения) за пост в социальной сети. Максимальное наказание – десять лет заключения.
Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com.
После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Политолог Аббас Галлямов (признан в России иноагентом) - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Политолога Галлямова* заочно арестовали за фейки об армии
4 марта, 12:46
 
ПроисшествияРоссияУкраинаДмитрий КолезевМосковский городской суд
 
 
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