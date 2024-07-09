https://ria.ru/20240709/arest-1958506209.html

Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Колезева*

Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Колезева* - РИА Новости, 09.07.2024

Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Колезева*

Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:38

2024-07-09T14:38

2024-07-09T14:38

происшествия

россия

украина

дмитрий колезев

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830147120_0:316:2047:1467_1920x0_80_0_0_412e391dc6dc1201151afb6bf713f67f.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Басманный райсуд 5 июня по ходатайству следствия заочно арестовал Колезева* на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ. В ноябре 2022 года источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Колезева* возбуждено дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения) за пост в социальной сети. Максимальное наказание – десять лет заключения. Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com. После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240507/bloger-1944310407.html

https://ria.ru/20240304/gallyamov-1930989727.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, украина, дмитрий колезев, московский городской суд