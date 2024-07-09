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Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на западе Москвы
Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на западе Москвы - РИА Новости, 09.07.2024
Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на западе Москвы
Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:26
2024-07-09T13:26
2024-07-09T13:28
происшествия
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андрей демин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "С учетом позиции прокуратуры Москвы суд заключил под стражу 35-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, незаконном обороте огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Фигурант в судебном заседании заявил, что против ходатайства не возражает", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что вину в убийстве мужчина признал, а в посягательстве на жизнь правоохранителей - нет. Как уточняется в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы, Замоскворецким районным судом "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 29 суток" - по 6 августа.Шестого июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Впоследствии источник РИА Новости сообщал, что предполагаемый убийца вышел из комы. По данным следствия, злоумышленник выпустил в Балишанского пять пуль. Прокуратура и СК сообщали, что фигурант частично признал вину и сообщил, что планировал совершить убийство с 2019 года на почве личных неприязненных отношений. Демину предъявлено обвинение по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
https://ria.ru/20240709/manyak-1958300717.html
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происшествия, москва, андрей демин, россия, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Андрей Демин, Россия, Прокуратура г. Москвы
Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на западе Москвы
Суд арестовал Андрея Демина, обвиняемого в убийстве мужчины на западе Москвы
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
"С учетом позиции прокуратуры Москвы суд заключил под стражу 35-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, незаконном обороте огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Фигурант в судебном заседании заявил, что против ходатайства не возражает", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что вину в убийстве мужчина признал, а в посягательстве на жизнь правоохранителей - нет.
Как уточняется в Telegram-канале
судов общей юрисдикции города Москвы, Замоскворецким районным судом "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 29 суток" - по 6 августа.
Шестого июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Впоследствии источник РИА Новости сообщал, что предполагаемый убийца вышел из комы.
По данным следствия, злоумышленник выпустил в Балишанского пять пуль. Прокуратура и СК сообщали, что фигурант частично признал вину и сообщил, что планировал совершить убийство с 2019 года на почве личных неприязненных отношений.
Демину предъявлено обвинение по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.