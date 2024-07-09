https://ria.ru/20240709/arest-1958480124.html

Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на западе Москвы

Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на западе Москвы - РИА Новости, 09.07.2024

Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на западе Москвы

Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:26

2024-07-09T13:26

2024-07-09T13:28

происшествия

москва

андрей демин

россия

прокуратура г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958478439_0:0:961:542_1920x0_80_0_0_f615fd369b1174bf1a7df1e919baf43e.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "С учетом позиции прокуратуры Москвы суд заключил под стражу 35-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, незаконном обороте огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Фигурант в судебном заседании заявил, что против ходатайства не возражает", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что вину в убийстве мужчина признал, а в посягательстве на жизнь правоохранителей - нет. Как уточняется в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы, Замоскворецким районным судом "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 29 суток" - по 6 августа.Шестого июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Впоследствии источник РИА Новости сообщал, что предполагаемый убийца вышел из комы. По данным следствия, злоумышленник выпустил в Балишанского пять пуль. Прокуратура и СК сообщали, что фигурант частично признал вину и сообщил, что планировал совершить убийство с 2019 года на почве личных неприязненных отношений. Демину предъявлено обвинение по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

https://ria.ru/20240709/manyak-1958300717.html

https://ria.ru/20240708/obvinyaemye-1958353825.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, андрей демин, россия, прокуратура г. москвы