Рейтинг@Mail.ru
Антонов объяснил, зачем США замалчивают факты о падении ракеты ВСУ в Киеве - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:16 09.07.2024 (обновлено: 03:36 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/antonov-1958397365.html
Антонов объяснил, зачем США замалчивают факты о падении ракеты ВСУ в Киеве
Антонов объяснил, зачем США замалчивают факты о падении ракеты ВСУ в Киеве - РИА Новости, 09.07.2024
Антонов объяснил, зачем США замалчивают факты о падении ракеты ВСУ в Киеве
В США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений, заявил посол России в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T03:16
2024-07-09T03:36
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
сша
анатолий антонов
нато
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_cdcf3b568f556acdd5d604d24dee2e28.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. В США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. &quot;В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО. Мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию&quot;, — говорится в распространенном посольством заявлении Антонова.Как указал посол, разгоняемая в США "истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды". "Американский официоз и местные обозреватели, не разобравшись в фактах, цинично используют случившуюся трагедию против нашей страны", — подчеркнул он.По словам дипломата, произошедшее говорит лишь об одном: Западу следует прекратить снабжать киевский режим оружием, от которого гибнут мирные жители в России и на самой Украине."Однако реальность такова, что инцидент с разрушенной больницей, случившийся накануне саммита НАТО в Вашингтоне, судя по всему, воспринят западными покровителями Киева как "превосходный подарок" для обоснования дальнейшей эскалации конфликта и продолжения войны до последнего украинца", — резюмировал Антонов.Минобороны России ранее сообщило, что заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты, запущенной из зенитного комплекса в черте города.Накануне Байден пообещал проработать с Владимиром Зеленским меры по укреплению украинской ПВО. Как говорится в заявлении главы Белого дома, Вашингтон вместе с союзниками объявят о соответствующих мерах на саммите НАТО в американской столице.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240708/nato-1958371689.html
https://ria.ru/20240709/belgorod-1958389907.html
https://ria.ru/20240708/obstrel-1958361488.html
киев
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_cd66b795c16ad0a05ad7645c38e54d82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, сша, анатолий антонов, нато, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, США, Анатолий Антонов, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Антонов объяснил, зачем США замалчивают факты о падении ракеты ВСУ в Киеве

Антонов: США умалчивают, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. В США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«

"В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО. Мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию", — говорится в распространенном посольством заявлении Антонова.

Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
На саммите НАТО объявят о развитии ОПК Украины, сообщил Белый дом
Вчера, 21:46
Как указал посол, разгоняемая в США "истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды".
"Американский официоз и местные обозреватели, не разобравшись в фактах, цинично используют случившуюся трагедию против нашей страны", — подчеркнул он.
По словам дипломата, произошедшее говорит лишь об одном: Западу следует прекратить снабжать киевский режим оружием, от которого гибнут мирные жители в России и на самой Украине.
«
"Однако реальность такова, что инцидент с разрушенной больницей, случившийся накануне саммита НАТО в Вашингтоне, судя по всему, воспринят западными покровителями Киева как "превосходный подарок" для обоснования дальнейшей эскалации конфликта и продолжения войны до последнего украинца", — резюмировал Антонов.
Автомобиль скорой помощи в Белгороде, где ПВО в ночь на 9 июня сбила несколько воздушных целей - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В результате удара ВСУ по Белгороду погиб человек
00:36
Минобороны России ранее сообщило, что заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты, запущенной из зенитного комплекса в черте города.
Накануне Байден пообещал проработать с Владимиром Зеленским меры по укреплению украинской ПВО. Как говорится в заявлении главы Белого дома, Вашингтон вместе с союзниками объявят о соответствующих мерах на саммите НАТО в американской столице.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Последствия атаки в селе Никольское Белгородского района - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Число погибших при обстреле села Никольское увеличилось до трех
Вчера, 20:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияСШААнатолий АнтоновНАТОУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала