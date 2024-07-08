https://ria.ru/20240708/zhivotnye-1958179816.html
Комитет ГД одобрил проект о штрафах за нарушение правил содержания животных
Комитет ГД одобрил проект о штрафах за нарушение правил содержания животных - РИА Новости, 08.07.2024
Комитет ГД одобрил проект о штрафах за нарушение правил содержания животных
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:32
2024-07-08T11:32
2024-07-08T11:47
госдума рф
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752256715_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_ab4f26b45cf28af449d2a978fd1d0b4a.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.Законопроект был внесен Московской областной думой в декабре 2021 года. Им предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях."Статья 8.50. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных. 1. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на индивидуальных предпринимателей - от трех тысяч до пяти тысяч рублей", - сказано в тексте законопроекта.Отмечается, что повторное совершение правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 5 до 10 тысяч рублей."Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.50 настоящего Кодекса", - отмечается в законопроекте.
https://ria.ru/20240613/delo-1952711994.html
https://ria.ru/20240610/soznanie-1951521914.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752256715_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_050b452861733f51104f90441cec33be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
Комитет ГД одобрил проект о штрафах за нарушение правил содержания животных
Комитет ГД одобрил проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.
Законопроект был внесен Московской областной думой
в декабре 2021 года. Им предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
"Статья 8.50. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных. 1. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на индивидуальных предпринимателей - от трех тысяч до пяти тысяч рублей", - сказано в тексте законопроекта.
Отмечается, что повторное совершение правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 5 до 10 тысяч рублей.
"Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.50 настоящего Кодекса", - отмечается в законопроекте.