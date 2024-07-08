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Комитет ГД одобрил проект о штрафах за нарушение правил содержания животных - РИА Новости, 08.07.2024
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11:32 08.07.2024 (обновлено: 11:47 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/zhivotnye-1958179816.html
Комитет ГД одобрил проект о штрафах за нарушение правил содержания животных
Комитет ГД одобрил проект о штрафах за нарушение правил содержания животных - РИА Новости, 08.07.2024
Комитет ГД одобрил проект о штрафах за нарушение правил содержания животных
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:32
2024-07-08T11:47
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.Законопроект был внесен Московской областной думой в декабре 2021 года. Им предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях."Статья 8.50. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных. 1. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на индивидуальных предпринимателей - от трех тысяч до пяти тысяч рублей", - сказано в тексте законопроекта.Отмечается, что повторное совершение правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 5 до 10 тысяч рублей."Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.50 настоящего Кодекса", - отмечается в законопроекте.
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Госдума РФ, Общество, Россия
Комитет ГД одобрил проект о штрафах за нарушение правил содержания животных

Комитет ГД одобрил проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКот в квартире жилого дома в Москве
Кот в квартире жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Кот в квартире жилого дома в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.
Законопроект был внесен Московской областной думой в декабре 2021 года. Им предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
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"Статья 8.50. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных. 1. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на индивидуальных предпринимателей - от трех тысяч до пяти тысяч рублей", - сказано в тексте законопроекта.
Отмечается, что повторное совершение правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 5 до 10 тысяч рублей.
"Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.50 настоящего Кодекса", - отмечается в законопроекте.
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