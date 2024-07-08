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В Подмосковье из аварийного жилья за неделю расселили более 30 человек

В Подмосковье из аварийного жилья за неделю расселили более 30 человек - РИА Новости, 08.07.2024

В Подмосковье из аварийного жилья за неделю расселили более 30 человек

В Московской области за минувшую неделю из аварийного жилья расселили 34 человека. Об этом сообщил сайт 360.ru. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:55

2024-07-08T18:55

2024-07-08T18:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Московской области за минувшую неделю из аварийного жилья расселили 34 человека. Об этом сообщил сайт 360.ru.В министерстве строительного комплекса региона отметили, что в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" уже в общей сложности удалось расселить 15 аварийных помещений. В частности, программу реализовывают в Солнечногорске, Кашире, Волоколамском и Сергиево-Посадском округах.Кроме того, жители аварийных домов также попадают под федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)