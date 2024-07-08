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В Подмосковье из аварийного жилья за неделю расселили более 30 человек
В Подмосковье из аварийного жилья за неделю расселили более 30 человек - РИА Новости, 08.07.2024
В Подмосковье из аварийного жилья за неделю расселили более 30 человек
В Московской области за минувшую неделю из аварийного жилья расселили 34 человека. Об этом сообщил сайт 360.ru. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:55
2024-07-08T18:55
2024-07-08T18:55
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Московской области за минувшую неделю из аварийного жилья расселили 34 человека. Об этом сообщил сайт 360.ru.В министерстве строительного комплекса региона отметили, что в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" уже в общей сложности удалось расселить 15 аварийных помещений. В частности, программу реализовывают в Солнечногорске, Кашире, Волоколамском и Сергиево-Посадском округах.Кроме того, жители аварийных домов также попадают под федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
В Московской области за минувшую неделю из аварийного жилья расселили 34 человека. Об этом сообщил сайт 360.ru
.
В министерстве строительного комплекса региона отметили, что в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" уже в общей сложности удалось расселить 15 аварийных помещений. В частности, программу реализовывают в Солнечногорске, Кашире, Волоколамском и Сергиево-Посадском округах.
Кроме того, жители аварийных домов также попадают под федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".