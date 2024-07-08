https://ria.ru/20240708/zhara-1958208178.html

На западе США зафиксировали рекордную жару

На западе США зафиксировали рекордную жару - РИА Новости, 08.07.2024

На западе США зафиксировали рекордную жару

Экстремальная жара охватила ряд регионов на западе США, рекордная температура зафиксирована в Лас-Вегасе (штат Невада), в соседней Калифорнии от жары погиб один РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:03

2024-07-08T13:03

2024-07-08T14:31

в мире

лас-вегас

сша

невада

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экстремальная жара охватила ряд регионов на западе США, рекордная температура зафиксирована в Лас-Вегасе (штат Невада), в соседней Калифорнии от жары погиб один человек, сообщили местная метеослужба и телеканал ABC News. Согласно данным метеослужбы, опубликованным на ее странице в социальной сети X, в воскресенье в Лас-Вегасе была зафиксирована самая жаркая погода за всю историю метеонаблюдений - термометр поднялся до отметки 120 градусов по Фаренгейту (48,9 по Цельсию). Прошлый рекорд для города был зафиксирован в 2017 году и составил 117 градусов по Фаренгейту (47,2 по Цельсию). Также, по данным службы, температурный максимум в Долине Смерти, расположенной в соседней с Невадой Калифорнии, в последние сутки составил 129 градусов по Фаренгейту (53,9 по Цельсию). "Один человек погиб от жары и еще один госпитализирован... в Долине Смерти в Калифорнии", - сообщает телеканал ABC News. По данным издания Newsweek, экстремально жаркая погода может сохраниться в регионе как минимум до 11 июля.

https://rsport.ria.ru/20240708/zhara-1958103728.html

https://ria.ru/20240707/zhara-1958045340.html

лас-вегас

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лас-вегас, сша, невада