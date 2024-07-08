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На западе США зафиксировали рекордную жару - РИА Новости, 08.07.2024
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13:03 08.07.2024 (обновлено: 14:31 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/zhara-1958208178.html
На западе США зафиксировали рекордную жару
На западе США зафиксировали рекордную жару - РИА Новости, 08.07.2024
На западе США зафиксировали рекордную жару
Экстремальная жара охватила ряд регионов на западе США, рекордная температура зафиксирована в Лас-Вегасе (штат Невада), в соседней Калифорнии от жары погиб один РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:03
2024-07-08T14:31
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экстремальная жара охватила ряд регионов на западе США, рекордная температура зафиксирована в Лас-Вегасе (штат Невада), в соседней Калифорнии от жары погиб один человек, сообщили местная метеослужба и телеканал ABC News. Согласно данным метеослужбы, опубликованным на ее странице в социальной сети X, в воскресенье в Лас-Вегасе была зафиксирована самая жаркая погода за всю историю метеонаблюдений - термометр поднялся до отметки 120 градусов по Фаренгейту (48,9 по Цельсию). Прошлый рекорд для города был зафиксирован в 2017 году и составил 117 градусов по Фаренгейту (47,2 по Цельсию). Также, по данным службы, температурный максимум в Долине Смерти, расположенной в соседней с Невадой Калифорнии, в последние сутки составил 129 градусов по Фаренгейту (53,9 по Цельсию). "Один человек погиб от жары и еще один госпитализирован... в Долине Смерти в Калифорнии", - сообщает телеканал ABC News. По данным издания Newsweek, экстремально жаркая погода может сохраниться в регионе как минимум до 11 июля.
https://rsport.ria.ru/20240708/zhara-1958103728.html
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в мире, лас-вегас, сша, невада
В мире, Лас-Вегас, США, Невада
На западе США зафиксировали рекордную жару

В Лас-Вегасе зафиксировали рекордную жару, один человек погиб

© AP Photo / John LocherЛюди идут по улице во время аномальной жары в Лас-Вегасе, штат Невада. 7 июля 2024
Люди идут по улице во время аномальной жары в Лас-Вегасе, штат Невада. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / John Locher
Люди идут по улице во время аномальной жары в Лас-Вегасе, штат Невада. 7 июля 2024
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экстремальная жара охватила ряд регионов на западе США, рекордная температура зафиксирована в Лас-Вегасе (штат Невада), в соседней Калифорнии от жары погиб один человек, сообщили местная метеослужба и телеканал ABC News.
Согласно данным метеослужбы, опубликованным на ее странице в социальной сети X, в воскресенье в Лас-Вегасе была зафиксирована самая жаркая погода за всю историю метеонаблюдений - термометр поднялся до отметки 120 градусов по Фаренгейту (48,9 по Цельсию). Прошлый рекорд для города был зафиксирован в 2017 году и составил 117 градусов по Фаренгейту (47,2 по Цельсию).
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Также, по данным службы, температурный максимум в Долине Смерти, расположенной в соседней с Невадой Калифорнии, в последние сутки составил 129 градусов по Фаренгейту (53,9 по Цельсию).
"Один человек погиб от жары и еще один госпитализирован... в Долине Смерти в Калифорнии", - сообщает телеканал ABC News.
По данным издания Newsweek, экстремально жаркая погода может сохраниться в регионе как минимум до 11 июля.
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