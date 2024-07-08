https://ria.ru/20240708/zemletryasenie-1958386212.html

У берегов Перу произошло землетрясение

У берегов Перу произошло землетрясение - РИА Новости, 08.07.2024

У берегов Перу произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Перу, сообщает Геофизический институт страны. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T23:54

2024-07-08T23:54

2024-07-08T23:54

в мире

перу

арекипа (регион)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Перу, сообщает Геофизический институт страны. Подземные толчки были зафиксированы в 14.33 по местному времени (22.33 мск) в 74 километрах к югу от района Ломас, расположенного в провинции Каравели региона Арекипа. Эпицентр залегал на глубине 32 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240707/etna-1958022410.html

перу

арекипа (регион)

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в мире, перу, арекипа (регион)