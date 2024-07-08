https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958353061.html

Во Франции ужаснулись из-за шага Зеленского в Польше

Во Франции ужаснулись из-за шага Зеленского в Польше - РИА Новости, 08.07.2024

Во Франции ужаснулись из-за шага Зеленского в Польше

Владимир Зеленский провоцирует глобальную войну соглашением с Польшей, в котором может быть предусмотрено сбитие российских ракет в воздушном пространстве... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:08

2024-07-08T20:08

2024-07-08T20:13

в мире

польша

украина

россия

флориан филиппо

сергей лавров

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950179577_0:83:3071:1810_1920x0_80_0_0_bafe7136bc9a7686d60c5a55ef864ac0.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский провоцирует глобальную войну соглашением с Польшей, в котором может быть предусмотрено сбитие российских ракет в воздушном пространстве Украины, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Между тем украинский конфликт еще больше скатывается к глобальному из-за этой невероятной сделки, которую Зеленский только что заключил с Польшей. Соглашение о безопасности, подписанное сегодня в Варшаве, разрешает польским военным сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины!" — написал он.По мнению Филиппо, Варшава таким образом вступает в вооруженное противостояние с Москвой. Он призвал немедленно прекратить это безумие.Накануне Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности. По словам главы киевского режима, оно предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс фактически воюет на стороне киевского режима. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, предупредил он.

https://ria.ru/20240708/udary-1958333134.html

https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958313525.html

польша

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, россия, флориан филиппо, сергей лавров, франция