https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958353061.html
Во Франции ужаснулись из-за шага Зеленского в Польше
Во Франции ужаснулись из-за шага Зеленского в Польше - РИА Новости, 08.07.2024
Во Франции ужаснулись из-за шага Зеленского в Польше
Владимир Зеленский провоцирует глобальную войну соглашением с Польшей, в котором может быть предусмотрено сбитие российских ракет в воздушном пространстве... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:08
2024-07-08T20:08
2024-07-08T20:13
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флориан филиппо
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский провоцирует глобальную войну соглашением с Польшей, в котором может быть предусмотрено сбитие российских ракет в воздушном пространстве Украины, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Между тем украинский конфликт еще больше скатывается к глобальному из-за этой невероятной сделки, которую Зеленский только что заключил с Польшей. Соглашение о безопасности, подписанное сегодня в Варшаве, разрешает польским военным сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины!" — написал он.По мнению Филиппо, Варшава таким образом вступает в вооруженное противостояние с Москвой. Он призвал немедленно прекратить это безумие.Накануне Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности. По словам главы киевского режима, оно предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс фактически воюет на стороне киевского режима. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, предупредил он.
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в мире, польша, украина, россия, флориан филиппо, сергей лавров, франция
В мире, Польша, Украина, Россия, Флориан Филиппо, Сергей Лавров, Франция
Во Франции ужаснулись из-за шага Зеленского в Польше
Филиппо: договор Зеленского в Польше о сбитии ракет РФ приведет к мировой войне