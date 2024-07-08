https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958313525.html

"За ним придут". На Западе раскрыли, что готовят Зеленскому в Киеве

"За ним придут". На Западе раскрыли, что готовят Зеленскому в Киеве - РИА Новости, 08.07.2024

"За ним придут". На Западе раскрыли, что готовят Зеленскому в Киеве

Боевики националистических подразделений угрожают Владимиру Зеленскому расправой в случае, если он согласится на переговоры с Россией, заявил британский... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:46

2024-07-08T17:46

2024-07-08T17:46

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Боевики националистических подразделений угрожают Владимиру Зеленскому расправой в случае, если он согласится на переговоры с Россией, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Члены бригады "Азов"* угрожают Зеленскому. Они говорят, что в случае переговоров с Россией они придут за ним. Боевики уже выступали с подобными угрозами в прошлом и, мне кажется, было бы большой ошибкой не воспринимать их предупреждения всерьез", — полагает эксперт.По словам Меркуриса, украинские националистические подразделения не только не хотят перемирия и урегулирования конфликта, они готовы продолжать боевые действия. Любые дипломатические контакты с Россией киевские экстремисты воспримут как предательство, резюмировал аналитик.Российский лидер Владимир Путин неоднократно указывал на готовность Москвы к урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем. Президент подчеркнул, что переговоры должны быть основаны на реальности, на реалиях, которые сложились на земле, а не на хотелках после применения психотропных средств.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20240708/indiya-1958251470.html

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