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"За ним придут". На Западе раскрыли, что готовят Зеленскому в Киеве
"За ним придут". На Западе раскрыли, что готовят Зеленскому в Киеве - РИА Новости, 08.07.2024
"За ним придут". На Западе раскрыли, что готовят Зеленскому в Киеве
Боевики националистических подразделений угрожают Владимиру Зеленскому расправой в случае, если он согласится на переговоры с Россией, заявил британский... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:46
2024-07-08T17:46
2024-07-08T17:46
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Боевики националистических подразделений угрожают Владимиру Зеленскому расправой в случае, если он согласится на переговоры с Россией, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Члены бригады "Азов"* угрожают Зеленскому. Они говорят, что в случае переговоров с Россией они придут за ним. Боевики уже выступали с подобными угрозами в прошлом и, мне кажется, было бы большой ошибкой не воспринимать их предупреждения всерьез", — полагает эксперт.По словам Меркуриса, украинские националистические подразделения не только не хотят перемирия и урегулирования конфликта, они готовы продолжать боевые действия. Любые дипломатические контакты с Россией киевские экстремисты воспримут как предательство, резюмировал аналитик.Российский лидер Владимир Путин неоднократно указывал на готовность Москвы к урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем. Президент подчеркнул, что переговоры должны быть основаны на реальности, на реалиях, которые сложились на земле, а не на хотелках после применения психотропных средств.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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в мире, россия, киев, москва, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"За ним придут". На Западе раскрыли, что готовят Зеленскому в Киеве
Меркурис: "Азов" угрожает Зеленскому расправой в случае переговоров с РФ