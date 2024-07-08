https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958298583.html

"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского

"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского - РИА Новости, 08.07.2024

"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского

Владимира Зеленского в скором времени ждет поражение, заявил беспартийный депутат Роберт Фарли на заседании нижней палаты парламента Германии. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:13

2024-07-08T17:13

2024-07-08T17:50

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского в скором времени ждет поражение, заявил беспартийный депутат Роберт Фарли на заседании нижней палаты парламента Германии."В ближайшие месяцы мы увидим провал на Украине диктатора Зеленского, которого поддерживают только 17 процентов населения", — заявил Фарли во время выступления в бундестаге.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского кризиса: признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей регионами России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Путин подчеркнул, что речь идет о полном прекращении конфликта. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева и тогда условия России уже могут быть другими. Тем не менее Зеленский отверг эту инициативу.

https://ria.ru/20240708/zelenskaya-1958122129.html

https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html

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