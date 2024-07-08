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"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского - РИА Новости, 08.07.2024
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17:13 08.07.2024 (обновлено: 17:50 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958298583.html
"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского
"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского - РИА Новости, 08.07.2024
"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского
Владимира Зеленского в скором времени ждет поражение, заявил беспартийный депутат Роберт Фарли на заседании нижней палаты парламента Германии. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:13
2024-07-08T17:50
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского в скором времени ждет поражение, заявил беспартийный депутат Роберт Фарли на заседании нижней палаты парламента Германии.&quot;В ближайшие месяцы мы увидим провал на Украине диктатора Зеленского, которого поддерживают только 17 процентов населения&quot;, — заявил Фарли во время выступления в бундестаге.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского кризиса: признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей регионами России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Путин подчеркнул, что речь идет о полном прекращении конфликта. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева и тогда условия России уже могут быть другими. Тем не менее Зеленский отверг эту инициативу.
https://ria.ru/20240708/zelenskaya-1958122129.html
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в мире, украина, россия, германия, владимир путин, бундестаг германии, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Путин, Бундестаг Германии, Владимир Зеленский
"Мы увидим провал диктатора": в Германии предрекли поражение Зеленского

Депутат Фарли: Зеленского поддерживают только 17% населения, его ждет провал

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского в скором времени ждет поражение, заявил беспартийный депутат Роберт Фарли на заседании нижней палаты парламента Германии.
«

"В ближайшие месяцы мы увидим провал на Украине диктатора Зеленского, которого поддерживают только 17 процентов населения", — заявил Фарли во время выступления в бундестаге.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
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Путин подчеркнул, что речь идет о полном прекращении конфликта. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева и тогда условия России уже могут быть другими. Тем не менее Зеленский отверг эту инициативу.
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