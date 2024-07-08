https://ria.ru/20240708/zelenskij-1958332246.html
Зеленский рассказал, что конкретно предусматривает договор с Польшей
Зеленский рассказал, что конкретно предусматривает договор с Польшей - РИА Новости, 08.07.2024
Зеленский рассказал, что конкретно предусматривает договор с Польшей
Владимир Зеленский утверждает, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:53
2024-07-08T18:53
2024-07-08T18:53
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Ранее в понедельник Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. "Особенно благодарны за специальные договоренности, и это отображено в соглашении по безопасности, предусмотрено положение о разработке механизма сбития в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов... Тут, я уверен, наши команды проработают вместе с военными, как мы можем быстро реализовать этот пункт наших договоренностей", - сказал, в частности, Зеленский на брифинге в Варшаве, который транслировался на YouTube-канале его офиса. Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писало, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии. Глава минобороны Германии Борис Писториус 21 мая заявлял, что Германия и другие западные страны не обсуждают всерьез возможность сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, поскольку это означало бы прямое вступление в конфликт.
https://ria.ru/20240708/ukraina-1958271595.html
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в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, борис писториус
В мире, Украина, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Борис Писториус
Зеленский рассказал, что конкретно предусматривает договор с Польшей
Зеленский: договор с Польшей предусматривает возможность перехвата ракет