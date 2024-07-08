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Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву, заявили в Польше - РИА Новости, 08.07.2024
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09:36 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/zelenskij-1958142239.html
Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву, заявили в Польше
Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву, заявили в Польше - РИА Новости, 08.07.2024
Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву, заявили в Польше
Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву для обсуждения саммита НАТО и перспектив вступления Украины в альянс, заявил заместитель министра... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:36
2024-07-08T09:36
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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву для обсуждения саммита НАТО и перспектив вступления Украины в альянс, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире Польского радио. "Я всех технических деталей из соображений безопасности раскрыть не могу. Как только визит начнется, об этом станет известно", - указал он. - Это важный визит. Он связан с саммитом НАТО и решениями об изменении стратегии альянса, поддержке Украины". По словам Шейны, разговор в Варшаве будет посвящен членству Украины в НАТО. "Этот вопрос, вероятнее всего, не будет сейчас решен, но будет решение о том, что мы не уходим с пути вступления Украины в НАТО", - указал он. О предстоящем перед саммитом НАТО визите Зеленского в Польшу сообщал на минувшей неделе глава МИД страны Радослав Сикорский. По его словам, Польша и Украина готовы подписать соглашение о долговременном военном сотрудничестве и намерены сделать это до саммита. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240707/zelenskiy-1958023319.html
https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html
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в мире, украина, польша, россия, владимир зеленский, радослав сикорский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Польша, Россия, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву, заявили в Польше

Замглавы МИД Польши: Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву для обсуждения саммита НАТО и перспектив вступления Украины в альянс, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире Польского радио.
"Я всех технических деталей из соображений безопасности раскрыть не могу. Как только визит начнется, об этом станет известно", - указал он. - Это важный визит. Он связан с саммитом НАТО и решениями об изменении стратегии альянса, поддержке Украины".
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По словам Шейны, разговор в Варшаве будет посвящен членству Украины в НАТО. "Этот вопрос, вероятнее всего, не будет сейчас решен, но будет решение о том, что мы не уходим с пути вступления Украины в НАТО", - указал он.
О предстоящем перед саммитом НАТО визите Зеленского в Польшу сообщал на минувшей неделе глава МИД страны Радослав Сикорский. По его словам, Польша и Украина готовы подписать соглашение о долговременном военном сотрудничестве и намерены сделать это до саммита.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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