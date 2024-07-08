Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву, заявили в Польше
Замглавы МИД Польши: Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву для обсуждения саммита НАТО и перспектив вступления Украины в альянс, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире Польского радио.
"Я всех технических деталей из соображений безопасности раскрыть не могу. Как только визит начнется, об этом станет известно", - указал он. - Это важный визит. Он связан с саммитом НАТО и решениями об изменении стратегии альянса, поддержке Украины".
По словам Шейны, разговор в Варшаве будет посвящен членству Украины в НАТО. "Этот вопрос, вероятнее всего, не будет сейчас решен, но будет решение о том, что мы не уходим с пути вступления Украины в НАТО", - указал он.
О предстоящем перед саммитом НАТО визите Зеленского в Польшу сообщал на минувшей неделе глава МИД страны Радослав Сикорский. По его словам, Польша и Украина готовы подписать соглашение о долговременном военном сотрудничестве и намерены сделать это до саммита.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине
4 апреля, 17:41