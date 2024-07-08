https://ria.ru/20240708/zelenskij-1958142239.html

Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву, заявили в Польше

Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву, заявили в Польше - РИА Новости, 08.07.2024

Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву, заявили в Польше

Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву для обсуждения саммита НАТО и перспектив вступления Украины в альянс, заявил заместитель министра... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:36

2024-07-08T09:36

2024-07-08T09:36

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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву для обсуждения саммита НАТО и перспектив вступления Украины в альянс, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире Польского радио. "Я всех технических деталей из соображений безопасности раскрыть не могу. Как только визит начнется, об этом станет известно", - указал он. - Это важный визит. Он связан с саммитом НАТО и решениями об изменении стратегии альянса, поддержке Украины". По словам Шейны, разговор в Варшаве будет посвящен членству Украины в НАТО. "Этот вопрос, вероятнее всего, не будет сейчас решен, но будет решение о том, что мы не уходим с пути вступления Украины в НАТО", - указал он. О предстоящем перед саммитом НАТО визите Зеленского в Польшу сообщал на минувшей неделе глава МИД страны Радослав Сикорский. По его словам, Польша и Украина готовы подписать соглашение о долговременном военном сотрудничестве и намерены сделать это до саммита. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240707/zelenskiy-1958023319.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша, россия, владимир зеленский, радослав сикорский, сергей лавров, нато