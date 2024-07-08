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"Скумбрия издевается?" Зеленская привела украинцев в ярость одним постом - РИА Новости, 08.07.2024
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06:10 08.07.2024 (обновлено: 10:21 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/zelenskaya-1958122129.html
"Скумбрия издевается?" Зеленская привела украинцев в ярость одним постом
"Скумбрия издевается?" Зеленская привела украинцев в ярость одним постом - РИА Новости, 08.07.2024
"Скумбрия издевается?" Зеленская привела украинцев в ярость одним постом
Супруга Владимира Зеленского Елена вызвала гнев украинцев, объявив в соцсетях о запуске "уроков счастья" для местных школьников. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T06:10
2024-07-08T10:21
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена вызвала гнев украинцев, объявив в соцсетях о запуске "уроков счастья" для местных школьников.В публикации она заявила, что курс "Уроки счастья" – местная адаптация американской программы по эмоциональному обучению, он появится в школах страны в рамках всеукраинской программы ментального здоровья, которую курирует сама Зеленская.Новость о запуске курса в своем Facebook* опубликовал украинский телеканал "Эспрессо". Инициатива Зеленской вызвала активную реакцию пользователей в комментариях."Уроки счастья в укрытии. А еще зима впереди. Какое еще счастье ждет детей. Эта скумбрия (прозвище Зеленской. – Прим. Ред.) издевается?" — задался вопросом Игорь Боднар."Счастье — это когда мир, светит солнце и зарубцевались раны!" — заметила Людмила Мищенко."Очень к месту во время долгой воздушной тревоги и отключения электроэнергии слушать "умные" идеи "недоледи"", — написала Валентина Червонюк."О, какое счастье!" — сыронизировала Лариса Колесниченко."Эта Зеленская будет рассказывать детям, как "зеленая" власть с каждым днем делает украинцев все несчастнее, доводя их до границ выживания? Наверное, у Зеленских и украинского народа разные представления о счастье, потому что они живут в разных реальностях", — выразила мнение Валентина Стеценко."Уроки счастья в стране грез. Спасибо, большое спасибо", — съязвила Яна Балабай."А уроки будут проводить несчастные учителя!" — добавила Наталья Кузнецова.В июне Зеленская пожаловалась в интервью The Daily Telegraph на близость к "эмоциональному выгоранию".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html
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в мире, владимир зеленский, елена зеленская, украина
В мире, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Украина

"Скумбрия издевается?" Зеленская привела украинцев в ярость одним постом

© AP Photo / Thomas PadillaВладимир и Елена Зеленские в Париже
Владимир и Елена Зеленские в Париже - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Владимир и Елена Зеленские в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена вызвала гнев украинцев, объявив в соцсетях о запуске "уроков счастья" для местных школьников.
В публикации она заявила, что курс "Уроки счастья" – местная адаптация американской программы по эмоциональному обучению, он появится в школах страны в рамках всеукраинской программы ментального здоровья, которую курирует сама Зеленская.
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Новость о запуске курса в своем Facebook* опубликовал украинский телеканал "Эспрессо". Инициатива Зеленской вызвала активную реакцию пользователей в комментариях.
"Уроки счастья в укрытии. А еще зима впереди. Какое еще счастье ждет детей. Эта скумбрия (прозвище Зеленской. – Прим. Ред.) издевается?" — задался вопросом Игорь Боднар.
"Счастье — это когда мир, светит солнце и зарубцевались раны!" — заметила Людмила Мищенко.
"Очень к месту во время долгой воздушной тревоги и отключения электроэнергии слушать "умные" идеи "недоледи"", — написала Валентина Червонюк.
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"О, какое счастье!" — сыронизировала Лариса Колесниченко.
"Эта Зеленская будет рассказывать детям, как "зеленая" власть с каждым днем делает украинцев все несчастнее, доводя их до границ выживания? Наверное, у Зеленских и украинского народа разные представления о счастье, потому что они живут в разных реальностях", — выразила мнение Валентина Стеценко.
"Уроки счастья в стране грез. Спасибо, большое спасибо", — съязвила Яна Балабай.
"А уроки будут проводить несчастные учителя!" — добавила Наталья Кузнецова.
В июне Зеленская пожаловалась в интервью The Daily Telegraph на близость к "эмоциональному выгоранию".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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