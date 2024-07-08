https://ria.ru/20240708/zdorove-1958193178.html
В парках Подмосковья за выходные свое здоровье проверили 570 человек
В парках Подмосковья за выходные свое здоровье проверили 570 человек - РИА Новости, 08.07.2024
В парках Подмосковья за выходные свое здоровье проверили 570 человек
В парках Подмосковья за прошедшие выходные 570 человек проверили свое здоровье, получили консультацию, а также сдали анализы, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:20
2024-07-08T12:20
2024-07-08T12:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В парках Подмосковья за прошедшие выходные 570 человек проверили свое здоровье, получили консультацию, а также сдали анализы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "С начала лета в парках Московской области по выходным работают выездные бригады врачей. Любой житель региона может проверить свое здоровье, получить консультацию врача, сдать анализы", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что за прошедшие выходные такую диагностику прошли 570 человек, а с начала лета уже более 4,4 тысячи. Если у пациентов выявляли патологии, то направляли их на прохождение более углубленного обследования в поликлинику. Результаты можно будет посмотреть в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В парках Подмосковья за прошедшие выходные 570 человек проверили свое здоровье, получили консультацию, а также сдали анализы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"С начала лета в парках Московской области по выходным работают выездные бригады врачей. Любой житель региона может проверить свое здоровье, получить консультацию врача, сдать анализы", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что за прошедшие выходные такую диагностику прошли 570 человек, а с начала лета уже более 4,4 тысячи.
Если у пациентов выявляли патологии, то направляли их на прохождение более углубленного обследования в поликлинику. Результаты можно будет посмотреть в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".