https://ria.ru/20240708/zdorove-1958193178.html

В парках Подмосковья за выходные свое здоровье проверили 570 человек

В парках Подмосковья за выходные свое здоровье проверили 570 человек - РИА Новости, 08.07.2024

В парках Подмосковья за выходные свое здоровье проверили 570 человек

В парках Подмосковья за прошедшие выходные 570 человек проверили свое здоровье, получили консультацию, а также сдали анализы, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:20

2024-07-08T12:20

2024-07-08T12:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В парках Подмосковья за прошедшие выходные 570 человек проверили свое здоровье, получили консультацию, а также сдали анализы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "С начала лета в парках Московской области по выходным работают выездные бригады врачей. Любой житель региона может проверить свое здоровье, получить консультацию врача, сдать анализы", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что за прошедшие выходные такую диагностику прошли 570 человек, а с начала лета уже более 4,4 тысячи. Если у пациентов выявляли патологии, то направляли их на прохождение более углубленного обследования в поликлинику. Результаты можно будет посмотреть в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".

https://ria.ru/20240701/zdorove-1956602015.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей сапанюк