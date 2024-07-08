https://ria.ru/20240708/zapolyare-1958291819.html
Более 72 тысяч предложений внесли в Заполярье в план "На Севере – жить"
Более 72 тысяч предложений внесли в Заполярье в план "На Севере – жить" - РИА Новости, 08.07.2024
Более 72 тысяч предложений внесли в Заполярье в план "На Севере – жить"
Более чем 25 тысяч человек в Мурманской области поучаствовали в обновлении стратегического плана "На Севере – жить" и внесли свыше 72 предложений, касающиеся... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:07
2024-07-08T17:07
2024-07-08T17:07
мурманская область
мурманск
оксана демченко
андрей чибис
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МУРМАНСК, 8 июл – РИА Новости. Более чем 25 тысяч человек в Мурманской области поучаствовали в обновлении стратегического плана "На Севере – жить" и внесли свыше 72 предложений, касающиеся разных сфер жизни, сообщила заместитель губернатора региона Оксана Демченко на оперативном совещании. С 1 июня до 3 июля любой желающий мог внести свои предложения в стратегический план "На Севере – жить". "На данный момент 25 172 человека внесли 72 347 содержательных предложений в обновление плана "На Севере – жить", - отметила Демченко. По ее словам, сбор предложений осуществлялся путем анкетирования на портале "Наш Север", а также в стационарных точках сбора и при помощи волонтеров. Кроме того, в муниципалитетах Мурманской области закончились территориальные стратегические сессии, где над предложениями работали и эксперты, и жители. Всего прошло 18 таких сессий. Также вице-губернатор добавила, что в июле Мурманске продолжаются отраслевые стратегические сессии. "Каким будет план развития области на ближайшие годы, представим уже в августе", – подчеркнула вице-губернатор. Стратегический план "На Севере – жить", созданный по инициативе губернатора Мурманской области Андрей Чибиса в 2019 году, активно реализуется по всему региону. Жители могут вносить свои идеи и предложения, которые учитываются в разработке стратегии жизни в регионе.
https://ria.ru/20240701/aglomeratsii-1956708083.html
https://ria.ru/20240606/chibis-1951187116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мурманск, оксана демченко, андрей чибис
Мурманская область, Мурманск, Оксана Демченко, Андрей Чибис
МУРМАНСК, 8 июл – РИА Новости. Более чем 25 тысяч человек в Мурманской области поучаствовали в обновлении стратегического плана "На Севере – жить" и внесли свыше 72 предложений, касающиеся разных сфер жизни, сообщила заместитель губернатора региона Оксана Демченко на оперативном совещании.
С 1 июня до 3 июля любой желающий мог внести свои предложения в стратегический план "На Севере – жить". "На данный момент 25 172 человека внесли 72 347 содержательных предложений в обновление плана "На Севере – жить", - отметила Демченко.
По ее словам, сбор предложений осуществлялся путем анкетирования на портале "Наш Север", а также в стационарных точках сбора и при помощи волонтеров. Кроме того, в муниципалитетах Мурманской области закончились территориальные стратегические сессии, где над предложениями работали и эксперты, и жители. Всего прошло 18 таких сессий.
Также вице-губернатор добавила, что в июле Мурманске
продолжаются отраслевые стратегические сессии. "Каким будет план развития области на ближайшие годы, представим уже в августе", – подчеркнула вице-губернатор.
Стратегический план "На Севере – жить", созданный по инициативе губернатора Мурманской области Андрей Чибиса
в 2019 году, активно реализуется по всему региону. Жители могут вносить свои идеи и предложения, которые учитываются в разработке стратегии жизни в регионе.