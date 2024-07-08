https://ria.ru/20240708/zapolyare-1958291819.html

Более 72 тысяч предложений внесли в Заполярье в план "На Севере – жить"

Более 72 тысяч предложений внесли в Заполярье в план "На Севере – жить" - РИА Новости, 08.07.2024

Более 72 тысяч предложений внесли в Заполярье в план "На Севере – жить"

Более чем 25 тысяч человек в Мурманской области поучаствовали в обновлении стратегического плана "На Севере – жить" и внесли свыше 72 предложений, касающиеся... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:07

2024-07-08T17:07

2024-07-08T17:07

мурманская область

мурманск

оксана демченко

андрей чибис

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МУРМАНСК, 8 июл – РИА Новости. Более чем 25 тысяч человек в Мурманской области поучаствовали в обновлении стратегического плана "На Севере – жить" и внесли свыше 72 предложений, касающиеся разных сфер жизни, сообщила заместитель губернатора региона Оксана Демченко на оперативном совещании. С 1 июня до 3 июля любой желающий мог внести свои предложения в стратегический план "На Севере – жить". "На данный момент 25 172 человека внесли 72 347 содержательных предложений в обновление плана "На Севере – жить", - отметила Демченко. По ее словам, сбор предложений осуществлялся путем анкетирования на портале "Наш Север", а также в стационарных точках сбора и при помощи волонтеров. Кроме того, в муниципалитетах Мурманской области закончились территориальные стратегические сессии, где над предложениями работали и эксперты, и жители. Всего прошло 18 таких сессий. Также вице-губернатор добавила, что в июле Мурманске продолжаются отраслевые стратегические сессии. "Каким будет план развития области на ближайшие годы, представим уже в августе", – подчеркнула вице-губернатор. Стратегический план "На Севере – жить", созданный по инициативе губернатора Мурманской области Андрей Чибиса в 2019 году, активно реализуется по всему региону. Жители могут вносить свои идеи и предложения, которые учитываются в разработке стратегии жизни в регионе.

https://ria.ru/20240701/aglomeratsii-1956708083.html

https://ria.ru/20240606/chibis-1951187116.html

мурманск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурманск, оксана демченко, андрей чибис