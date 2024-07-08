https://ria.ru/20240708/zapad-1958296825.html
Патрушев обвинил Запад в использовании фейков
Патрушев обвинил Запад в использовании фейков - РИА Новости, 08.07.2024
Патрушев обвинил Запад в использовании фейков
Запад с помощью фальшивых информационных вбросов в СМИ о якобы планах Москвы устроить диверсии в Северном море хочет ограничить доступ России к морским... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:09
2024-07-08T17:09
2024-07-08T17:19
россия
северное море
москва
николай патрушев
нато
северный поток
политика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Запад с помощью фальшивых информационных вбросов в СМИ о якобы планах Москвы устроить диверсии в Северном море хочет ограничить доступ России к морским коммуникациям, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. В конце июня британская газета The Times написала, что в НАТО опасаются, что Россия будто бы могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море. "Сочинять и тиражировать фальшивый информационный вброс под видом неких "разведданных" – обычная практика англосаксов. Причем в очередной раз оппоненты пытаются обвинить нас в том, чем грешат сами", - сказал Патрушев сайту "Аргументы и факты". Запад тщательно скрывает от общественности имеющуюся информацию об обстоятельствах диверсий на "Северных потоках", "подтверждая явную заинтересованность в сокрытии истинных виновников этого акта международного терроризма", напомнил Патрушев. "Некоторые европейские политики, обладая данными о заказчиках и исполнителях взрывов, публично высказались о том, что расследование противоречит национальным интересам их стран", - добавил он. "Россия проводит ответственную политику, основанную на соблюдении норм международного права, уважении экономических интересов всех государств. Мы категорически не приемлем использование любыми государствами террористических методов для достижения политических и экономических целей где бы то ни было - на суше, в морях или космосе", - подчеркнул Патрушев. "Чего не скажешь про наших западных "партнёров", стремящихся ограничить доступ РФ к морским коммуникациям. Их пресловутая "политика сдерживания" предусматривает оказание на Россию как политического и экономического, так и информационного давления, что мы и наблюдаем", - резюмировал помощник главы государства.
https://ria.ru/20240403/potoki-1937535738.html
https://ria.ru/20231110/rassledovanie-1908641247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северное море, москва, николай патрушев, нато, северный поток, политика
Россия, Северное море, Москва, Николай Патрушев, НАТО, Северный поток, Политика
Патрушев обвинил Запад в использовании фейков
Патрушев: Запад хочет ограничить доступ России к морским коммуникациям
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Запад с помощью фальшивых информационных вбросов в СМИ о якобы планах Москвы устроить диверсии в Северном море хочет ограничить доступ России к морским коммуникациям, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
В конце июня британская газета The Times написала, что в НАТО
опасаются, что Россия будто бы могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море.
"Сочинять и тиражировать фальшивый информационный вброс под видом неких "разведданных" – обычная практика англосаксов. Причем в очередной раз оппоненты пытаются обвинить нас в том, чем грешат сами", - сказал Патрушев сайту "Аргументы и факты".
Запад тщательно скрывает от общественности имеющуюся информацию об обстоятельствах диверсий на "Северных пот
оках", "подтверждая явную заинтересованность в сокрытии истинных виновников этого акта международного терроризма", напомнил Патрушев. "Некоторые европейские политики, обладая данными о заказчиках и исполнителях взрывов, публично высказались о том, что расследование противоречит национальным интересам их стран", - добавил он.
"Россия проводит ответственную политику, основанную на соблюдении норм международного права, уважении экономических интересов всех государств. Мы категорически не приемлем использование любыми государствами террористических методов для достижения политических и экономических целей где бы то ни было - на суше, в морях или космосе", - подчеркнул Патрушев.
"Чего не скажешь про наших западных "партнёров", стремящихся ограничить доступ РФ к морским коммуникациям. Их пресловутая "политика сдерживания" предусматривает оказание на Россию как политического и экономического, так и информационного давления, что мы и наблюдаем", - резюмировал помощник главы государства.