https://ria.ru/20240708/zakony-1958304101.html

Законы о семье стоят в приоритете у Архангельского заксобрания

Законы о семье стоят в приоритете у Архангельского заксобрания - РИА Новости, 08.07.2024

Законы о семье стоят в приоритете у Архангельского заксобрания

Депутаты Архангельского областного собрания депутатов очень внимательно подходят ко всем позициям, которые касаются семей с детьми, в этом году был принят ряд... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:25

2024-07-08T17:25

2024-07-08T17:25

архангельская область

архангельское областное собрание депутатов

жилье

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АРХАНГЕЛЬСК, 8 июл – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания депутатов очень внимательно подходят ко всем позициям, которые касаются семей с детьми, в этом году был принят ряд важных законопроектов, направленных на улучшение жизни семей, сообщила председатель Архангельского законодательного собрания Екатерина Прокопьева. В этом году рассмотрено 170 вопросов, в том числе 70 законов и 196 постановлений. Прокопьева подробно рассказала о законодательных инициативах, направленных на помощь семьям с детьми. В частности, Архангельское областное собрание приняло региональный закон, устанавливающий бессрочный статус многодетной семьи для тех, кто воспитывает троих и более детей (раньше семьи теряли его после совершеннолетия одного из детей). "В чем больше нуждаются люди, в каких моментах им нужно помочь – в воспитании, сохранении здоровья, улучшении жилищных условий – мы внимательно обсуждаем эти вопросы на разных площадках, в том числе с участием родительского сообщества", - рассказала Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба собрания. Депутаты неоднократно меняли позиции, связанные с предоставлением многодетным семьям единовременной выплаты взамен бесплатного земельного участка – дополняли условия ее использовании, сделали дифференцированной в зависимости от количества детей в семье. Потом дали возможность использовать эти средства на покупку земельного участка там, где было бы удобно семье. А сейчас по просьбам родителей разрешили направить выплату на уплату первоначального взноса или погашение основной суммы долга по кредиту на покупку земли под строительство своего дома. Кроме того, расширены категории многодетной семьи (право на льготы теперь имеют семьи с детьми до 18 и 23 лет при условии очного обучения старших детей в вузе или учреждении профтеха), перечень мер их поддержки. Приемные семьи, воспитывающие трех и более детей, получили возможность пользоваться всеми льготами, которые существуют в регионе для многодетных родителей. Кроме того, многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки на территории Архангельской области независимо от места жительства. Принят и ряд других законов для многодетных семей. По словам Прокопьевой, многие вопросы поднимаются депутатами и на федеральном уровне. Так, областное собрание предложило возобновить в России программу детского кешбэка, по которой родители получали возможность вернуть до половины стоимости путевок. Эту инициативу поддержала Парламентская Ассоциация Северо-Запада России. "Мы внимательно подходим ко всем позициям, которые касаются семей с детьми. И речь здесь не только о мерах социальной поддержки, но и о сохранении семейных ценностей, заложенных и нашими предками, и нашей Конституцией", - подчеркнула Прокопьева. Она добавила, что депутаты постоянно ищут решения, меняют законодательство, чтобы те законы, которые принимаются, действительно помогали семьям.

https://ria.ru/20240703/deputaty-1957186930.html

https://ria.ru/20240701/marshrut-1956587571.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

архангельское областное собрание депутатов, жилье