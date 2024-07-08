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Путин подписал закон, упрощающий получение справки на ребенка для опекунов - РИА Новости, 08.07.2024
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17:43 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/zakon-1958312790.html
Путин подписал закон, упрощающий получение справки на ребенка для опекунов
Путин подписал закон, упрощающий получение справки на ребенка для опекунов - РИА Новости, 08.07.2024
Путин подписал закон, упрощающий получение справки на ребенка для опекунов
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым обоим родителям ребенка гарантируется равенство при получении справки на этого несовершеннолетнего. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:43
2024-07-08T17:43
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым обоим родителям ребенка гарантируется равенство при получении справки на этого несовершеннолетнего. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Предлагается исключить возможность отказа в предоставлении законному представителю несовершеннолетнего, не являющемуся заявителем, результатов государственных и муниципальных услуг, зафиксированных на бумажном носителе - в том случае, если заявитель в момент подачи заявления о предоставлении услуги указал сведения о другом законном представителе несовершеннолетнего, уполномоченном на получение результатов", - так ранее прокомментировала суть закона член социального комитета Совфеда Анастасия Жукова. Если заявитель в момент подачи заявления выразил желание получить запрашиваемые результаты предоставления услуги в отношении несовершеннолетнего лично, то они не могут быть предоставлены другому законному представителю несовершеннолетнего. -0-
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общество, россия, владимир путин, совет федерации рф, пособие по безработице
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Пособие по безработице
Путин подписал закон, упрощающий получение справки на ребенка для опекунов

Путин подписал закон, упрощающий получение справки на ребенка для обоих опекунов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым обоим родителям ребенка гарантируется равенство при получении справки на этого несовершеннолетнего.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Предлагается исключить возможность отказа в предоставлении законному представителю несовершеннолетнего, не являющемуся заявителем, результатов государственных и муниципальных услуг, зафиксированных на бумажном носителе - в том случае, если заявитель в момент подачи заявления о предоставлении услуги указал сведения о другом законном представителе несовершеннолетнего, уполномоченном на получение результатов", - так ранее прокомментировала суть закона член социального комитета Совфеда Анастасия Жукова.
Если заявитель в момент подачи заявления выразил желание получить запрашиваемые результаты предоставления услуги в отношении несовершеннолетнего лично, то они не могут быть предоставлены другому законному представителю несовершеннолетнего. -0-
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