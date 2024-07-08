https://ria.ru/20240708/zakon-1958288113.html

Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 08.07.2024

Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:43

2024-07-08T16:43

2024-07-08T17:28

общество

россия

владимир путин

пенсии

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Уточняется, что мера начнет действовать с 1 января 2025 года. Работающие пенсионеры будут получать:Сумму индексации будут исчислять исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой в период работы страховой пенсии и фиксированной надбавки к ней. Кроме того, будут учтены все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет.После прекращения работы размер страховой пенсии увеличат на суммы индексации и корректировок, имевших место в период трудовой деятельности до 1 января 2025 года.В конце июня этот закон одобрила Госдума. Как заявил ее спикер Вячеслав Володин, решение затронет 7,87 миллиона человек. Норма позволит сохранить в экономике работоспособных граждан, которые будут выходить на пенсию, но останутся трудиться в том числе в сферах, где большой дефицит специалистов.В свою очередь, в правительстве отметили, что среднее повышение составит не менее 1300 рублей.Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Вернуть этот механизм предложил Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня. Законопроект внесли 20 июня депутаты от "Единой России", его поддержало правительство и профильный думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 2025-го страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.

https://ria.ru/20240704/zakon-1957384006.html

https://ria.ru/20240706/pensiya-1957808394.html

https://ria.ru/20240626/strakhovaya_pensiya-1955582137.html

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общество, россия, владимир путин, пенсии