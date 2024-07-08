Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 08.07.2024 (обновлено: 17:28 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/zakon-1958288113.html
Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам
Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 08.07.2024
Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам
Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:43
2024-07-08T17:28
общество
россия
владимир путин
пенсии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Уточняется, что мера начнет действовать с 1 января 2025 года. Работающие пенсионеры будут получать:Сумму индексации будут исчислять исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой в период работы страховой пенсии и фиксированной надбавки к ней. Кроме того, будут учтены все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет.После прекращения работы размер страховой пенсии увеличат на суммы индексации и корректировок, имевших место в период трудовой деятельности до 1 января 2025 года.В конце июня этот закон одобрила Госдума. Как заявил ее спикер Вячеслав Володин, решение затронет 7,87 миллиона человек. Норма позволит сохранить в экономике работоспособных граждан, которые будут выходить на пенсию, но останутся трудиться в том числе в сферах, где большой дефицит специалистов.В свою очередь, в правительстве отметили, что среднее повышение составит не менее 1300 рублей.Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Вернуть этот механизм предложил Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня. Законопроект внесли 20 июня депутаты от "Единой России", его поддержало правительство и профильный думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 2025-го страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.
https://ria.ru/20240704/zakon-1957384006.html
https://ria.ru/20240706/pensiya-1957808394.html
https://ria.ru/20240626/strakhovaya_pensiya-1955582137.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, пенсии
Общество, Россия, Владимир Путин, Пенсии
Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Уточняется, что мера начнет действовать с 1 января 2025 года. Работающие пенсионеры будут получать:
  • саму страховую пенсию;
  • фиксированную выплату к ней (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере, осуществляемом на 31 декабря 2024 года;
  • сумму индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты, осуществляемой после 31 декабря 2024 года.
Сумму индексации будут исчислять исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой в период работы страховой пенсии и фиксированной надбавки к ней. Кроме того, будут учтены все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
ГД приняла закон об индексации военных пенсий на 5,1 процента
4 июля, 14:27
После прекращения работы размер страховой пенсии увеличат на суммы индексации и корректировок, имевших место в период трудовой деятельности до 1 января 2025 года.
В конце июня этот закон одобрила Госдума. Как заявил ее спикер Вячеслав Володин, решение затронет 7,87 миллиона человек. Норма позволит сохранить в экономике работоспособных граждан, которые будут выходить на пенсию, но останутся трудиться в том числе в сферах, где большой дефицит специалистов.
В свою очередь, в правительстве отметили, что среднее повышение составит не менее 1300 рублей.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Эксперт рассказала, как увеличить размер пенсии
6 июля, 02:20
Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Вернуть этот механизм предложил Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня. Законопроект внесли 20 июня депутаты от "Единой России", его поддержало правительство и профильный думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 2025-го страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Законодательство о страховых пенсиях в России
26 июня, 14:29
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинПенсии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала