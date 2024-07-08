Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам
Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Уточняется, что мера начнет действовать с 1 января 2025 года. Работающие пенсионеры будут получать:
- саму страховую пенсию;
- фиксированную выплату к ней (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере, осуществляемом на 31 декабря 2024 года;
- сумму индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты, осуществляемой после 31 декабря 2024 года.
Сумму индексации будут исчислять исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой в период работы страховой пенсии и фиксированной надбавки к ней. Кроме того, будут учтены все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет.
После прекращения работы размер страховой пенсии увеличат на суммы индексации и корректировок, имевших место в период трудовой деятельности до 1 января 2025 года.
В конце июня этот закон одобрила Госдума. Как заявил ее спикер Вячеслав Володин, решение затронет 7,87 миллиона человек. Норма позволит сохранить в экономике работоспособных граждан, которые будут выходить на пенсию, но останутся трудиться в том числе в сферах, где большой дефицит специалистов.
В свою очередь, в правительстве отметили, что среднее повышение составит не менее 1300 рублей.
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Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Вернуть этот механизм предложил Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня. Законопроект внесли 20 июня депутаты от "Единой России", его поддержало правительство и профильный думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 2025-го страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.
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