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"Америкэн Экспресс Банк" подал заявление о ликвидации - РИА Новости, 08.07.2024
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12:25 08.07.2024 (обновлено: 13:01 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/zajavlenie-1958195026.html
"Америкэн Экспресс Банк" подал заявление о ликвидации
"Америкэн Экспресс Банк" подал заявление о ликвидации - РИА Новости, 08.07.2024
"Америкэн Экспресс Банк" подал заявление о ликвидации
"Америкэн Экспресс Банк" подал заявление о ликвидации, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус". РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:25
2024-07-08T13:01
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. "Америкэн Экспресс Банк" подал заявление о ликвидации, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус". "Найдено шесть документов, поданных на регистрацию в ЕГРЮЛ: 04.07.2024 Заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица", - сказано в карточке компании. В мае 2023 года президент России Владимир Путин разрешил "Америкэн Экспресс банку" провести мероприятия по добровольной ликвидации. "Америкэн Экспресс банк" работает в России с 2008 года и является подразделением бизнес-направления American Express Global Corporate Payments. Имеет базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. Президент России в октябре 2022 года своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале без специального разрешения. В этот перечень вошел и "Америкэн Экспресс банк".
https://ria.ru/20230327/likvidatsiya-1861090325.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин

"Америкэн Экспресс Банк" подал заявление о ликвидации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. "Америкэн Экспресс Банк" подал заявление о ликвидации, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус".
"Найдено шесть документов, поданных на регистрацию в ЕГРЮЛ: 04.07.2024 Заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица", - сказано в карточке компании.
Стенд компании VTB - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Собрание акционеров VTB Bank Europe приняло решение о ликвидации банка
27 марта 2023, 23:28
В мае 2023 года президент России Владимир Путин разрешил "Америкэн Экспресс банку" провести мероприятия по добровольной ликвидации.
"Америкэн Экспресс банк" работает в России с 2008 года и является подразделением бизнес-направления American Express Global Corporate Payments. Имеет базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.
Президент России в октябре 2022 года своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале без специального разрешения. В этот перечень вошел и "Америкэн Экспресс банк".
Знак процента - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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