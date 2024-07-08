https://ria.ru/20240708/zajavlenie-1958195026.html

"Америкэн Экспресс Банк" подал заявление о ликвидации

"Америкэн Экспресс Банк" подал заявление о ликвидации - РИА Новости, 08.07.2024

"Америкэн Экспресс Банк" подал заявление о ликвидации

"Америкэн Экспресс Банк" подал заявление о ликвидации, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус". РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:25

2024-07-08T12:25

2024-07-08T13:01

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. "Америкэн Экспресс Банк" подал заявление о ликвидации, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус". "Найдено шесть документов, поданных на регистрацию в ЕГРЮЛ: 04.07.2024 Заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица", - сказано в карточке компании. В мае 2023 года президент России Владимир Путин разрешил "Америкэн Экспресс банку" провести мероприятия по добровольной ликвидации. "Америкэн Экспресс банк" работает в России с 2008 года и является подразделением бизнес-направления American Express Global Corporate Payments. Имеет базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. Президент России в октябре 2022 года своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале без специального разрешения. В этот перечень вошел и "Америкэн Экспресс банк".

https://ria.ru/20230327/likvidatsiya-1861090325.html

https://ria.ru/20240304/banki-1930934475.html

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экономика, россия, владимир путин