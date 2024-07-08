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В Пловдиве задержали главу болгарского движения "Русофилы" - РИА Новости, 08.07.2024
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19:00 08.07.2024 (обновлено: 19:27 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/zaderzhanie-1958333902.html
В Пловдиве задержали главу болгарского движения "Русофилы"
В Пловдиве задержали главу болгарского движения "Русофилы" - РИА Новости, 08.07.2024
В Пловдиве задержали главу болгарского движения "Русофилы"
В Пловдиве сотрудники болгарских спецслужб задержали председателя национального движения "Русофилы" Златомира Дёвленского, сообщила газета "24 часа" со ссылкой... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:00
2024-07-08T19:27
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Пловдиве сотрудники болгарских спецслужб задержали председателя национального движения "Русофилы" Златомира Дёвленского, сообщила газета "24 часа" со ссылкой на депутата-социалиста Ивана Петкова. "В 5:30 утра (совпадает с мск. — Прим. ред.) они пришли в его дом в Пловдиве, выломали дверь и увели его. Его мать была в шоке", — сообщил парламентарий. После задержания сотрудники Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) обыскали кабинет Дёвленского в пловдивской штаб-квартире Болгарской социалистической партии.Депутат назвал "абсурдным" задержание политика, причины которого ему неизвестны. "Я нанял адвоката, который сейчас едет из Софии в Пловдив", — добавил Петков. Как сообщает издание, 33-летний Дёвленский, политолог по образованию, в 2022 году баллотировался в Народное собрание (парламент) как кандидат от БСП. Он окончил Пловдивский университет и сейчас числится аспирантом Астраханского государственного университета.Болгарское национальное радио со ссылкой на окружную прокуратуру Пловдива сообщило, что Дёвленского и еще одного подозреваемого задержали в рамках расследования возможного разглашения сведений, составляющих государственную тайну.
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в мире, пловдив, софия (город), болгария
В мире, Пловдив, София (город), Болгария
В Пловдиве задержали главу болгарского движения "Русофилы"

24 часа: болгарские силовики задержали в Пловдиве главу движения "Русофилы"

© Фото : Страница Златомира Дёвленского в соцсетиПредседатель национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве Златомир Дёвленский
Председатель национального движения Русофилы в болгарском Пловдиве Златомир Дёвленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Страница Златомира Дёвленского в соцсети
Председатель национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве Златомир Дёвленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Пловдиве сотрудники болгарских спецслужб задержали председателя национального движения "Русофилы" Златомира Дёвленского, сообщила газета "24 часа" со ссылкой на депутата-социалиста Ивана Петкова.
"В 5:30 утра (совпадает с мск. — Прим. ред.) они пришли в его дом в Пловдиве, выломали дверь и увели его. Его мать была в шоке", — сообщил парламентарий.
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После задержания сотрудники Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) обыскали кабинет Дёвленского в пловдивской штаб-квартире Болгарской социалистической партии.
Депутат назвал "абсурдным" задержание политика, причины которого ему неизвестны.
"Я нанял адвоката, который сейчас едет из Софии в Пловдив", — добавил Петков.
Как сообщает издание, 33-летний Дёвленский, политолог по образованию, в 2022 году баллотировался в Народное собрание (парламент) как кандидат от БСП. Он окончил Пловдивский университет и сейчас числится аспирантом Астраханского государственного университета.
Болгарское национальное радио со ссылкой на окружную прокуратуру Пловдива сообщило, что Дёвленского и еще одного подозреваемого задержали в рамках расследования возможного разглашения сведений, составляющих государственную тайну.
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