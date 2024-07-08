https://ria.ru/20240708/zaderzhanie-1958333902.html

В Пловдиве задержали главу болгарского движения "Русофилы"

В Пловдиве задержали главу болгарского движения "Русофилы" - РИА Новости, 08.07.2024

В Пловдиве задержали главу болгарского движения "Русофилы"

В Пловдиве сотрудники болгарских спецслужб задержали председателя национального движения "Русофилы" Златомира Дёвленского, сообщила газета "24 часа" со ссылкой... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:00

2024-07-08T19:00

2024-07-08T19:27

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Пловдиве сотрудники болгарских спецслужб задержали председателя национального движения "Русофилы" Златомира Дёвленского, сообщила газета "24 часа" со ссылкой на депутата-социалиста Ивана Петкова. "В 5:30 утра (совпадает с мск. — Прим. ред.) они пришли в его дом в Пловдиве, выломали дверь и увели его. Его мать была в шоке", — сообщил парламентарий. После задержания сотрудники Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) обыскали кабинет Дёвленского в пловдивской штаб-квартире Болгарской социалистической партии.Депутат назвал "абсурдным" задержание политика, причины которого ему неизвестны. "Я нанял адвоката, который сейчас едет из Софии в Пловдив", — добавил Петков. Как сообщает издание, 33-летний Дёвленский, политолог по образованию, в 2022 году баллотировался в Народное собрание (парламент) как кандидат от БСП. Он окончил Пловдивский университет и сейчас числится аспирантом Астраханского государственного университета.Болгарское национальное радио со ссылкой на окружную прокуратуру Пловдива сообщило, что Дёвленского и еще одного подозреваемого задержали в рамках расследования возможного разглашения сведений, составляющих государственную тайну.

https://ria.ru/20231010/bolgariya-1901819340.html

https://ria.ru/20230926/rf-1898772131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пловдив, софия (город), болгария