https://ria.ru/20240708/zabajkale-1958123935.html
Жителя Забайкалья задержали за подрывную деятельность против России
Жителя Забайкалья задержали за подрывную деятельность против России - РИА Новости, 08.07.2024
Жителя Забайкалья задержали за подрывную деятельность против России
Сотрудники ФСБ задержали жителя Забайкальского края, который вступил в террористическую организацию и вел подрывную деятельность против Российской Федерации,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T06:44
2024-07-08T06:44
2024-07-08T07:11
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ЧИТА, 8 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Забайкальского края, который вступил в террористическую организацию и вел подрывную деятельность против Российской Федерации, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства . "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Забайкальского края, причастного к подрывной деятельности против Российской Федерации… Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России", — говорится в сообщении.По данным ведомства, подозреваемый в 2022 году вступил в ряды запрещенной международной организации "Артподготовка"*, признанной на территории России террористической. По заданию иностранных кураторов фигурант распространял материалы, дискредитирующие действия российской армии и органов власти в связи с проведением СВО. Также он призывал к насильственному изменению основ конституционного строя. Участие в террористической организации наказывается сроком от 10 до 20 лет лишения свободы.* Террористическое движение, запрещенное в России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, забайкальский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Забайкалья задержали за подрывную деятельность против России
ФСБ задержала жителя Забайкалья, вступившего в террористическую организацию
ЧИТА, 8 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Забайкальского края, который вступил в террористическую организацию и вел подрывную деятельность против Российской Федерации, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства .
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Забайкальского края, причастного к подрывной деятельности против Российской Федерации… Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подозреваемый в 2022 году вступил в ряды запрещенной международной организации "Артподготовка"*, признанной на территории России террористической.
По заданию иностранных кураторов фигурант распространял материалы, дискредитирующие действия российской армии и органов власти в связи с проведением СВО. Также он призывал к насильственному изменению основ конституционного строя. Участие в террористической организации наказывается сроком от 10 до 20 лет лишения свободы.
* Террористическое движение, запрещенное в России