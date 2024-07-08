https://ria.ru/20240708/zabajkale-1958123935.html

Жителя Забайкалья задержали за подрывную деятельность против России

Жителя Забайкалья задержали за подрывную деятельность против России - РИА Новости, 08.07.2024

Жителя Забайкалья задержали за подрывную деятельность против России

Сотрудники ФСБ задержали жителя Забайкальского края, который вступил в террористическую организацию и вел подрывную деятельность против Российской Федерации,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T06:44

2024-07-08T06:44

2024-07-08T07:11

происшествия

россия

забайкальский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

ЧИТА, 8 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Забайкальского края, который вступил в террористическую организацию и вел подрывную деятельность против Российской Федерации, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства . "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Забайкальского края, причастного к подрывной деятельности против Российской Федерации… Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России", — говорится в сообщении.По данным ведомства, подозреваемый в 2022 году вступил в ряды запрещенной международной организации "Артподготовка"*, признанной на территории России террористической. По заданию иностранных кураторов фигурант распространял материалы, дискредитирующие действия российской армии и органов власти в связи с проведением СВО. Также он призывал к насильственному изменению основ конституционного строя. Участие в террористической организации наказывается сроком от 10 до 20 лет лишения свободы.* Террористическое движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20240708/gosizmena-1958122960.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, забайкальский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)