https://ria.ru/20240708/yalta-1958198370.html

Часть Ялты осталась без света

Часть Ялты осталась без света - РИА Новости, 08.07.2024

Часть Ялты осталась без света

Часть Ялты осталась без света из-за аварии на подстанции, ремонт займет ориентировочно три часа, сообщила глава городской администрации Янина Павленко в своем... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:34

2024-07-08T12:34

2024-07-08T12:37

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Часть Ялты осталась без света из-за аварии на подстанции, ремонт займет ориентировочно три часа, сообщила глава городской администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале."В связи с аварией на подстанции произошло отключение электроэнергии в центральной части города, а также в районе улиц: Сеченова и Ливадийская. Без света 1322 абонента", - написала Павленко.По ее словам, ориентировочное время ремонта – три часа.

https://ria.ru/20240708/energosnabzhenie-1958195181.html

ялта

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ялта, происшествия