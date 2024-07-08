https://ria.ru/20240708/yalta-1958198370.html
Часть Ялты осталась без света
Часть Ялты осталась без света - РИА Новости, 08.07.2024
Часть Ялты осталась без света
Часть Ялты осталась без света из-за аварии на подстанции, ремонт займет ориентировочно три часа, сообщила глава городской администрации Янина Павленко в своем... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:34
2024-07-08T12:34
2024-07-08T12:37
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Часть Ялты осталась без света из-за аварии на подстанции, ремонт займет ориентировочно три часа, сообщила глава городской администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале."В связи с аварией на подстанции произошло отключение электроэнергии в центральной части города, а также в районе улиц: Сеченова и Ливадийская. Без света 1322 абонента", - написала Павленко.По ее словам, ориентировочное время ремонта – три часа.
https://ria.ru/20240708/energosnabzhenie-1958195181.html
ялта
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, происшествия
Часть Ялты осталась без света
Часть Ялты осталась без света из-за аварии на подстанции