https://ria.ru/20240708/whatsap-1958231359.html
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России - РИА Новости, 08.07.2024
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России
Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:29
2024-07-08T14:29
2024-07-08T20:26
общество
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александр хинштейн
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Пользователи WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) в Дагестане и Краснодарском крае сообщают о плохой работе мессенджера в регионе, а на сервисе Сбой.РФ зарегистрировано уже более 2,7 тысячи жалоб, передает корреспондент РИА Новости. "Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет. Но я хочу напомнить, что WhatsApp, принадлежащий экстремистской компании Meta*, неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны — суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в РФ", — сказал он РИА Новости.Он отметил, что неконструктивная политика WhatsApp и его отказ от сотрудничества с российскими властями, особенно в деле противодействия терроризму и экстремизму, не может продолжаться бесконечно. "Рано или поздно, если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства наступит конец и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta*", — отметил парламентарий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, александр хинштейн, whatsapp inc.
Общество, Технологии, Александр Хинштейн, WhatsApp Inc.
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России
Хинштейн: решения о блокировке мессенджера WhatsApp в России пока нет
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
Пользователи WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) в Дагестане и Краснодарском крае сообщают о плохой работе мессенджера в регионе, а на сервисе Сбой.РФ зарегистрировано уже более 2,7 тысячи жалоб, передает корреспондент РИА Новости.
"Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет. Но я хочу напомнить, что WhatsApp, принадлежащий экстремистской компании Meta*, неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны — суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в РФ", — сказал он РИА Новости.
Он отметил, что неконструктивная политика WhatsApp и его отказ от сотрудничества с российскими властями, особенно в деле противодействия терроризму и экстремизму, не может продолжаться бесконечно.
"Рано или поздно, если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства наступит конец и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta*", — отметил парламентарий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.