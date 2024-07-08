https://ria.ru/20240708/whatsap-1958231359.html

Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России

Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России - РИА Новости, 08.07.2024

Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России

Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:29

2024-07-08T14:29

2024-07-08T20:26

общество

технологии

александр хинштейн

whatsapp inc.

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Пользователи WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) в Дагестане и Краснодарском крае сообщают о плохой работе мессенджера в регионе, а на сервисе Сбой.РФ зарегистрировано уже более 2,7 тысячи жалоб, передает корреспондент РИА Новости. "Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет. Но я хочу напомнить, что WhatsApp, принадлежащий экстремистской компании Meta*, неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны — суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в РФ", — сказал он РИА Новости.Он отметил, что неконструктивная политика WhatsApp и его отказ от сотрудничества с российскими властями, особенно в деле противодействия терроризму и экстремизму, не может продолжаться бесконечно. "Рано или поздно, если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства наступит конец и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta*", — отметил парламентарий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240707/mask-1958066048.html

https://ria.ru/20240612/whatsapp-1952304042.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, александр хинштейн, whatsapp inc.