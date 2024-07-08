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Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России - РИА Новости, 08.07.2024
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14:29 08.07.2024 (обновлено: 20:26 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/whatsap-1958231359.html
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России - РИА Новости, 08.07.2024
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России
Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:29
2024-07-08T20:26
общество
технологии
александр хинштейн
whatsapp inc.
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Пользователи WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) в Дагестане и Краснодарском крае сообщают о плохой работе мессенджера в регионе, а на сервисе Сбой.РФ зарегистрировано уже более 2,7 тысячи жалоб, передает корреспондент РИА Новости. "Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет. Но я хочу напомнить, что WhatsApp, принадлежащий экстремистской компании Meta*, неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны — суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в РФ", — сказал он РИА Новости.Он отметил, что неконструктивная политика WhatsApp и его отказ от сотрудничества с российскими властями, особенно в деле противодействия терроризму и экстремизму, не может продолжаться бесконечно. "Рано или поздно, если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства наступит конец и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta*", — отметил парламентарий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240707/mask-1958066048.html
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общество, технологии, александр хинштейн, whatsapp inc.
Общество, Технологии, Александр Хинштейн, WhatsApp Inc.
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России

Хинштейн: решения о блокировке мессенджера WhatsApp в России пока нет

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
Пользователи WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) в Дагестане и Краснодарском крае сообщают о плохой работе мессенджера в регионе, а на сервисе Сбой.РФ зарегистрировано уже более 2,7 тысячи жалоб, передает корреспондент РИА Новости.
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"Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет. Но я хочу напомнить, что WhatsApp, принадлежащий экстремистской компании Meta*, неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны — суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в РФ", — сказал он РИА Новости.
Он отметил, что неконструктивная политика WhatsApp и его отказ от сотрудничества с российскими властями, особенно в деле противодействия терроризму и экстремизму, не может продолжаться бесконечно.
"Рано или поздно, если администрация мессенджера не изменит своего поведения, терпению государства наступит конец и WhatsApp может постигнуть судьба всей Meta*", — отметил парламентарий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ОбществоТехнологииАлександр ХинштейнWhatsApp Inc.
 
 
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