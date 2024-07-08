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Власти подконтрольного Киеву Запорожья сообщили о взрывах в городе - РИА Новости, 08.07.2024
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23:23 08.07.2024 (обновлено: 23:56 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/vzryvy-1958382997.html
Власти подконтрольного Киеву Запорожья сообщили о взрывах в городе
Власти подконтрольного Киеву Запорожья сообщили о взрывах в городе - РИА Новости, 08.07.2024
Власти подконтрольного Киеву Запорожья сообщили о взрывах в городе
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:23
2024-07-08T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье.&quot;Взрывы в Запорожье&quot;, — написал он в Telegram-канале.Ранее сегодня в 13 украинских регионах, в том числе в Киеве и области, а также на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области объявили воздушную тревогу. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html
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в мире, киев, запорожская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация, запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация, Запорожье
Власти подконтрольного Киеву Запорожья сообщили о взрывах в городе

Назначенные Киевом власти подконтрольного ВСУ Запорожья заявили о взрывах

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье.
«

"Взрывы в Запорожье", — написал он в Telegram-канале.

Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Вчера, 18:13
Ранее сегодня в 13 украинских регионах, в том числе в Киеве и области, а также на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
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США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России
Вчера, 22:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрацияЗапорожье
 
 
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