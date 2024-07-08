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Власти подконтрольного Киеву Запорожья сообщили о взрывах в городе
Власти подконтрольного Киеву Запорожья сообщили о взрывах в городе - РИА Новости, 08.07.2024
Власти подконтрольного Киеву Запорожья сообщили о взрывах в городе
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:23
2024-07-08T23:23
2024-07-08T23:56
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье."Взрывы в Запорожье", — написал он в Telegram-канале.Ранее сегодня в 13 украинских регионах, в том числе в Киеве и области, а также на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области объявили воздушную тревогу. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
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Власти подконтрольного Киеву Запорожья сообщили о взрывах в городе
Назначенные Киевом власти подконтрольного ВСУ Запорожья заявили о взрывах