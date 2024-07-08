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Власти подконтрольного Киеву Запорожья сообщили о взрывах в городе

Власти подконтрольного Киеву Запорожья сообщили о взрывах в городе - РИА Новости, 08.07.2024

Власти подконтрольного Киеву Запорожья сообщили о взрывах в городе

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T23:23

2024-07-08T23:23

2024-07-08T23:56

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье."Взрывы в Запорожье", — написал он в Telegram-канале.Ранее сегодня в 13 украинских регионах, в том числе в Киеве и области, а также на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области объявили воздушную тревогу. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html

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