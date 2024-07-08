https://ria.ru/20240708/vystavka-1958247818.html

Команду выставки "Россия" могут задействовать в создании наццентра

Команду выставки "Россия" могут задействовать в создании наццентра - РИА Новости, 08.07.2024

Команду выставки "Россия" могут задействовать в создании наццентра

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что команда организаторов выставки "Россия" на ВДНХ будет задействована в создании одноименного национального центра и РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:14

2024-07-08T15:14

2024-07-08T15:14

выставка-форум "россия"

россия

владимир путин

экспоцентр

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что команда организаторов выставки "Россия" на ВДНХ будет задействована в создании одноименного национального центра и его филиалов в регионах. Во время встречи с организаторами выставки "Россия" в понедельник Путин напомнил, что было принято решение о создании национального центра "Россия" на территории "Экспоцентра", целью которого является сохранение наследия выставки. Также планируется создание филиалов центра в регионах. "Хотелось бы, чтобы это было так же ярко, как это получилось у вас. В этой связи я очень рассчитываю на то, что команда, которая у вас сложилась, она и будет задействована в продолжении этой совместной работы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1928921367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экспоцентр, общество