https://ria.ru/20240708/vystavka-1958233300.html
Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона человек
Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона человек - РИА Новости, 08.07.2024
Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона человек
Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 18,5 миллионов человек, сообщила генеральный директор международной выставки "Россия" Наталья Виртуозова. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:35
2024-07-08T14:35
2024-07-08T14:39
выставка-форум "россия"
москва
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 18,5 миллионов человек, сообщила генеральный директор международной выставки "Россия" Наталья Виртуозова."Никогда не будет такого аналога в мире по продолжительности, по содержанию, по событийности: 18,5 миллионов уже посетили эту выставку", - сказала Виртуозова на встрече сотрудников и представителей экспонентов форума-выставки "Россия" с президентом России Владимиром Путиным.Кроме того, гендиректор выставки поблагодарила Путина за продление выставки. По ее словам, 99% посетителей выставки, которые выходили с выставки, испытывают чувство гордости за страну.
https://ria.ru/20240708/putin-1958232633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Выставка-форум "Россия", Москва
Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона человек
Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 18,5 миллиона человек