https://ria.ru/20240708/vystavka-1958233300.html

Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона человек

Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона человек - РИА Новости, 08.07.2024

Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона человек

Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 18,5 миллионов человек, сообщила генеральный директор международной выставки "Россия" Наталья Виртуозова. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:35

2024-07-08T14:35

2024-07-08T14:39

выставка-форум "россия"

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958173652_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_53a4a3b515c756b65c14efbc362e93e5.jpg

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 18,5 миллионов человек, сообщила генеральный директор международной выставки "Россия" Наталья Виртуозова."Никогда не будет такого аналога в мире по продолжительности, по содержанию, по событийности: 18,5 миллионов уже посетили эту выставку", - сказала Виртуозова на встрече сотрудников и представителей экспонентов форума-выставки "Россия" с президентом России Владимиром Путиным.Кроме того, гендиректор выставки поблагодарила Путина за продление выставки. По ее словам, 99% посетителей выставки, которые выходили с выставки, испытывают чувство гордости за страну.

https://ria.ru/20240708/putin-1958232633.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва