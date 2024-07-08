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Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона человек - РИА Новости, 08.07.2024
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Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
14:35 08.07.2024 (обновлено: 14:39 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/vystavka-1958233300.html
Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона человек
Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона человек - РИА Новости, 08.07.2024
Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона человек
Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 18,5 миллионов человек, сообщила генеральный директор международной выставки "Россия" Наталья Виртуозова. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:35
2024-07-08T14:39
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 18,5 миллионов человек, сообщила генеральный директор международной выставки "Россия" Наталья Виртуозова."Никогда не будет такого аналога в мире по продолжительности, по содержанию, по событийности: 18,5 миллионов уже посетили эту выставку", - сказала Виртуозова на встрече сотрудников и представителей экспонентов форума-выставки "Россия" с президентом России Владимиром Путиным.Кроме того, гендиректор выставки поблагодарила Путина за продление выставки. По ее словам, 99% посетителей выставки, которые выходили с выставки, испытывают чувство гордости за страну.
https://ria.ru/20240708/putin-1958232633.html
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Выставка-форум "Россия", Москва
Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона человек

Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 18,5 миллиона человек

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПавильон №59 "Города для жизни сбываются" на выставке "Россия"
Павильон №59 Города для жизни сбываются на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Павильон №59 "Города для жизни сбываются" на выставке "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 18,5 миллионов человек, сообщила генеральный директор международной выставки "Россия" Наталья Виртуозова.
"Никогда не будет такого аналога в мире по продолжительности, по содержанию, по событийности: 18,5 миллионов уже посетили эту выставку", - сказала Виртуозова на встрече сотрудников и представителей экспонентов форума-выставки "Россия" с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, гендиректор выставки поблагодарила Путина за продление выставки. По ее словам, 99% посетителей выставки, которые выходили с выставки, испытывают чувство гордости за страну.
Нам есть что защищать. Путин встретился с участниками выставки Россия - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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