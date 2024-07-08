https://ria.ru/20240708/vyplata-1958289027.html
В России проиндексируют выплату родителям детей-инвалидов
В России проиндексируют выплату родителям детей-инвалидов - РИА Новости, 08.07.2024
В России проиндексируют выплату родителям детей-инвалидов
Социальная выплата родителям детей-инвалидов будет проиндексирована, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова журналистам. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:46
2024-07-08T16:46
2024-07-08T17:36
общество
татьяна голикова
россия
социальные выплаты
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Социальная выплата родителям детей-инвалидов будет проиндексирована, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова журналистам."Десятитысячная выплата, которая уже много лет не индексировалась, она теперь будет индексироваться исходя из инфляции, как и все другие социальные выплаты", - сказала Голикова журналистам после встречи президента РФ Владимира Путина с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное".При этом, после внесения соответствующих изменений в законодательство, после выхода на работу родителя ребёнка-инвалида социальную выплату сможет оформить на себя тот, кто будет осуществлять уход - например, любой родственник, рассказала Голикова."Нам нужно будет трансформировать сегодняшний указ, старый, и для родителей, которые имеют детей-инвалидов появится возможность выйти на работу, если они захотят, и десятитысячную выплату, которую они получают, оформить на того, кто реально будет ухаживать за ребенком-инвалидом", - сказала вице-премьер.
https://ria.ru/20240531/putin-1949721004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, татьяна голикова, россия, социальные выплаты
Общество, Татьяна Голикова, Россия, Социальные выплаты
В России проиндексируют выплату родителям детей-инвалидов
Голикова: социальная выплата родителям детей-инвалидов будет проиндексирована
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Социальная выплата родителям детей-инвалидов будет проиндексирована, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова журналистам.
«
"Десятитысячная выплата, которая уже много лет не индексировалась, она теперь будет индексироваться исходя из инфляции, как и все другие социальные выплаты", - сказала Голикова журналистам после встречи президента РФ Владимира Путина
с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное".
При этом, после внесения соответствующих изменений в законодательство, после выхода на работу родителя ребёнка-инвалида социальную выплату сможет оформить на себя тот, кто будет осуществлять уход - например, любой родственник, рассказала Голикова.
"Нам нужно будет трансформировать сегодняшний указ, старый, и для родителей, которые имеют детей-инвалидов появится возможность выйти на работу, если они захотят, и десятитысячную выплату, которую они получают, оформить на того, кто реально будет ухаживать за ребенком-инвалидом", - сказала вице-премьер.