https://ria.ru/20240708/vyplata-1958289027.html

В России проиндексируют выплату родителям детей-инвалидов

В России проиндексируют выплату родителям детей-инвалидов - РИА Новости, 08.07.2024

В России проиндексируют выплату родителям детей-инвалидов

Социальная выплата родителям детей-инвалидов будет проиндексирована, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова журналистам. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:46

2024-07-08T16:46

2024-07-08T17:36

общество

татьяна голикова

россия

социальные выплаты

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Социальная выплата родителям детей-инвалидов будет проиндексирована, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова журналистам."Десятитысячная выплата, которая уже много лет не индексировалась, она теперь будет индексироваться исходя из инфляции, как и все другие социальные выплаты", - сказала Голикова журналистам после встречи президента РФ Владимира Путина с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное".При этом, после внесения соответствующих изменений в законодательство, после выхода на работу родителя ребёнка-инвалида социальную выплату сможет оформить на себя тот, кто будет осуществлять уход - например, любой родственник, рассказала Голикова."Нам нужно будет трансформировать сегодняшний указ, старый, и для родителей, которые имеют детей-инвалидов появится возможность выйти на работу, если они захотят, и десятитысячную выплату, которую они получают, оформить на того, кто реально будет ухаживать за ребенком-инвалидом", - сказала вице-премьер.

https://ria.ru/20240531/putin-1949721004.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

общество, татьяна голикова, россия, социальные выплаты