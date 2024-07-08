https://ria.ru/20240708/vuzy-1958200157.html

Вузы с правом на экзаменацию мигрантов улучшили свою работу

Вузы с правом на экзаменацию мигрантов улучшили свою работу - РИА Новости, 08.07.2024

Вузы с правом на экзаменацию мигрантов улучшили свою работу

Рособрнадзор проверил 13 вузов РФ, которые имеют право принимать экзамен по русскому языку у мигрантов, и отметил, что высшие учебные заведения улучшили свою... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:42

2024-07-08T12:42

2024-07-08T12:42

общество

россия

анзор музаев

валерий фальков

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151796/91/1517969126_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_96d0fa91013ad569b7135fe60a1afc75.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рособрнадзор проверил 13 вузов РФ, которые имеют право принимать экзамен по русскому языку у мигрантов, и отметил, что высшие учебные заведения улучшили свою работу. "Сейчас мы проверили качество работы в 13 учебных заведениях. Такая же работа была и осенью прошлого года. Сейчас шесть организаций прошли проверку. Выявлено несколько нарушений, большая динамика в сторону улучшения процесса", - сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что процент мигрантов, которые не смогли сдать экзамен по русскому языку, в период с января по май увеличился с 3% до 30%. В пресс-службе отметили, что глава Минобрнауки Валерий Фальков в апреле дал ряд поручений руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими партнерами, вследствие чего теперь экзамен сдают только на госплощадках.

https://ria.ru/20240628/migranty-1956003293.html

https://ria.ru/20240424/migranty-1941964311.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, анзор музаев, валерий фальков, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)