https://ria.ru/20240708/vuzy-1958200157.html
Вузы с правом на экзаменацию мигрантов улучшили свою работу
Вузы с правом на экзаменацию мигрантов улучшили свою работу - РИА Новости, 08.07.2024
Вузы с правом на экзаменацию мигрантов улучшили свою работу
Рособрнадзор проверил 13 вузов РФ, которые имеют право принимать экзамен по русскому языку у мигрантов, и отметил, что высшие учебные заведения улучшили свою... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:42
2024-07-08T12:42
2024-07-08T12:42
общество
россия
анзор музаев
валерий фальков
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рособрнадзор проверил 13 вузов РФ, которые имеют право принимать экзамен по русскому языку у мигрантов, и отметил, что высшие учебные заведения улучшили свою работу. "Сейчас мы проверили качество работы в 13 учебных заведениях. Такая же работа была и осенью прошлого года. Сейчас шесть организаций прошли проверку. Выявлено несколько нарушений, большая динамика в сторону улучшения процесса", - сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что процент мигрантов, которые не смогли сдать экзамен по русскому языку, в период с января по май увеличился с 3% до 30%. В пресс-службе отметили, что глава Минобрнауки Валерий Фальков в апреле дал ряд поручений руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими партнерами, вследствие чего теперь экзамен сдают только на госплощадках.
https://ria.ru/20240628/migranty-1956003293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анзор музаев, валерий фальков, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Анзор Музаев, Валерий Фальков, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Вузы с правом на экзаменацию мигрантов улучшили свою работу
Рособрнадзор: вузы, имеющие право на экзаменацию мигрантов, улучшили свою работу