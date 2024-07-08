ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ выпустили более 50 снарядов по 7 районам Белгородской области
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили более 50 снарядов по семи приграничным районам Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, в воскресенье по семи приграничным районам региона было выпущено 52 снаряда, сброшено два боеприпаса с дрона, а также зафиксированы атаки с использованием 37 беспилотников. Пострадавших среди мирных жителей нет. При этом повреждены четыре частных дома, соцобъект, комбайн и четыре автомобиля.
"В Белгородском районе за истекший период суток подверглись атакам поселок Октябрьский, села Журавлевка, Красный Хутор, Петровка, Щетиновка и Ясные Зори. В ходе четырех обстрелов было выпущено 23 боеприпаса и шесть беспилотников… В Борисовском районе по селу Байцуры сброшено одно взрывное устройство с БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском городском округе по трем населенным пунктам было выпущено два боеприпаса и три беспилотника. В Волоконовском районе по селу Грушевка и хутору Старый нанесены удары тремя боеприпасами и одним беспилотником. В Грайворонском городском округе по четырем селам было выпущено 13 боеприпасов и шесть БПЛА. В Краснояружском районе атакам со стороны Украины подверглись три села, было выпущено три снаряда и произведены атаки с помощью четырех дронов.
"В Шебекинском городском округе по поселкам Красное и Ленинский, селам Дмитриевка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка, хуторам Марьино и Мухин выпущено десять беспилотников, восемь боеприпасов в ходе двух обстрелов, одно взрывное устройство сброшено с БПЛА. Также над территорией округа сбито семь БПЛА противника", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.