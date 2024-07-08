https://ria.ru/20240708/vsu-1958180096.html

ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 08.07.2024

ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области

Украинские войска за минувшие сутки выпустили более 50 снарядов по семи приграничным районам Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:33

2024-07-08T11:33

2024-07-08T11:36

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

октябрьский

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили более 50 снарядов по семи приграничным районам Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, в воскресенье по семи приграничным районам региона было выпущено 52 снаряда, сброшено два боеприпаса с дрона, а также зафиксированы атаки с использованием 37 беспилотников. Пострадавших среди мирных жителей нет. При этом повреждены четыре частных дома, соцобъект, комбайн и четыре автомобиля. "В Белгородском районе за истекший период суток подверглись атакам поселок Октябрьский, села Журавлевка, Красный Хутор, Петровка, Щетиновка и Ясные Зори. В ходе четырех обстрелов было выпущено 23 боеприпаса и шесть беспилотников… В Борисовском районе по селу Байцуры сброшено одно взрывное устройство с БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском городском округе по трем населенным пунктам было выпущено два боеприпаса и три беспилотника. В Волоконовском районе по селу Грушевка и хутору Старый нанесены удары тремя боеприпасами и одним беспилотником. В Грайворонском городском округе по четырем селам было выпущено 13 боеприпасов и шесть БПЛА. В Краснояружском районе атакам со стороны Украины подверглись три села, было выпущено три снаряда и произведены атаки с помощью четырех дронов. "В Шебекинском городском округе по поселкам Красное и Ленинский, селам Дмитриевка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка, хуторам Марьино и Мухин выпущено десять беспилотников, восемь боеприпасов в ходе двух обстрелов, одно взрывное устройство сброшено с БПЛА. Также над территорией округа сбито семь БПЛА противника", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240708/obstrel-1958173108.html

https://ria.ru/20240708/belgorod-1958174651.html

https://ria.ru/20240708/gorlovka-1958171628.html

белгородская область

белгородский район

октябрьский

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белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков