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Путин и Моди провели переговоры за чаепитием в резиденции Ново-Огарево

Путин и Моди провели переговоры за чаепитием в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 08.07.2024

Путин и Моди провели переговоры за чаепитием в резиденции Ново-Огарево

Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди встретились за чаепитием в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево, соответствующие кадры выложил в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:50

2024-07-08T19:50

2024-07-08T20:35

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди встретились за чаепитием в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево, соответствующие кадры выложил в Telegram тележурналист Павел Зарубин.Глава государства предложил обсудить темы, которые будут затронуты во вторник на переговорах."Еще раз добрый день, очень рад вас видеть. Официальные разговоры у нас состоятся завтра, а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально", — сказал он.Среди прочего Путин поздравил своего собеседника с переизбранием на должность премьер-министра. По его словам, это стало результатом многолетней работы, так как Моди умеет достигать целей в интересах индийского народа.Президент также отметил, что в Индии самый высокий в мире показатель по рождаемости. Он добавил, что это не просто цифры."Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется. А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно", — подчеркнул Путин.В свою очередь, премьер Индии поблагодарил президента России за интересную программу и выразил признательность за теплые слова. Он также отметил, что выборы в его стране были важны и масштабны."Индия — это самая крупная демократия. Она считается матерью демократии. В Индии это случилось в первый раз за 65 лет, что правительство выбрали третий раз подряд. Народ Индии дал мне этот шанс — служить родине. Я уверен, что в третий срок буду работать в три раза больше", — добавил премьер.Ранее в понедельник Моди прибыл в московский аэропорт Внуково-2. Из российских официальных лиц его встретили первый вице-премьер Денис Мантуров и замглавы МИД Андрей Руденко.Визит политика продлится до 9 июля, это его первая поездка в Россию за пять лет. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед, в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.Официальные переговоры пройдут во вторник около полудня. Планируется беседа в узком составе и диалог в формате официального завтрака. При этом не предусматривается какого-либо совместного общения с прессой. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на этих встречах ожидается расширенный обмен мнениями, что "в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ".Во вторник Моди также проведет встречу с индийской общиной в России, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и посетит павильон "Росатома" на выставке в Москве.

https://ria.ru/20240708/indiya-1958277055.html

https://ria.ru/20240705/vizit-1957689973.html

https://ria.ru/20240708/modi-1958272567.html

https://ria.ru/20240708/diplomatiya-1957652778.html

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Встреча Путина и Моди в неформальной обстановке в Ново-Огарево Ново-Огарево 2024-07-08T19:50 true PT1M07S

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владимир путин, россия, нарендра моди, индия, павел зарубин