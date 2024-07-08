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Путин и Моди провели переговоры за чаепитием в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 08.07.2024
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19:50 08.07.2024 (обновлено: 20:35 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/vstrecha-1958348846.html
Путин и Моди провели переговоры за чаепитием в резиденции Ново-Огарево
Путин и Моди провели переговоры за чаепитием в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 08.07.2024
Путин и Моди провели переговоры за чаепитием в резиденции Ново-Огарево
Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди встретились за чаепитием в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево, соответствующие кадры выложил в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:50
2024-07-08T20:35
владимир путин
россия
нарендра моди
индия
павел зарубин
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди встретились за чаепитием в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево, соответствующие кадры выложил в Telegram тележурналист Павел Зарубин.Глава государства предложил обсудить темы, которые будут затронуты во вторник на переговорах.&quot;Еще раз добрый день, очень рад вас видеть. Официальные разговоры у нас состоятся завтра, а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально&quot;, — сказал он.Среди прочего Путин поздравил своего собеседника с переизбранием на должность премьер-министра. По его словам, это стало результатом многолетней работы, так как Моди умеет достигать целей в интересах индийского народа.Президент также отметил, что в Индии самый высокий в мире показатель по рождаемости. Он добавил, что это не просто цифры."Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется. А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно", — подчеркнул Путин.В свою очередь, премьер Индии поблагодарил президента России за интересную программу и выразил признательность за теплые слова. Он также отметил, что выборы в его стране были важны и масштабны.&quot;Индия — это самая крупная демократия. Она считается матерью демократии. В Индии это случилось в первый раз за 65 лет, что правительство выбрали третий раз подряд. Народ Индии дал мне этот шанс — служить родине. Я уверен, что в третий срок буду работать в три раза больше&quot;, — добавил премьер.Ранее в понедельник Моди прибыл в московский аэропорт Внуково-2. Из российских официальных лиц его встретили первый вице-премьер Денис Мантуров и замглавы МИД Андрей Руденко.Визит политика продлится до 9 июля, это его первая поездка в Россию за пять лет. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед, в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.Официальные переговоры пройдут во вторник около полудня. Планируется беседа в узком составе и диалог в формате официального завтрака. При этом не предусматривается какого-либо совместного общения с прессой. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на этих встречах ожидается расширенный обмен мнениями, что "в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ".Во вторник Моди также проведет встречу с индийской общиной в России, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и посетит павильон "Росатома" на выставке в Москве.
https://ria.ru/20240708/indiya-1958277055.html
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Встреча Путина и Моди в неформальной обстановке в Ново-Огарево
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владимир путин, россия, нарендра моди, индия, павел зарубин
Владимир Путин, Россия, Нарендра Моди, Индия, Павел Зарубин
Путин и Моди провели переговоры за чаепитием в резиденции Ново-Огарево

Путин и Моди провели встречу за чаепитием в резиденции Ново-Огарево

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди встретились за чаепитием в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево, соответствующие кадры выложил в Telegram тележурналист Павел Зарубин.
Глава государства предложил обсудить темы, которые будут затронуты во вторник на переговорах.
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«

"Еще раз добрый день, очень рад вас видеть. Официальные разговоры у нас состоятся завтра, а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально", — сказал он.

Среди прочего Путин поздравил своего собеседника с переизбранием на должность премьер-министра. По его словам, это стало результатом многолетней работы, так как Моди умеет достигать целей в интересах индийского народа.
Президент также отметил, что в Индии самый высокий в мире показатель по рождаемости. Он добавил, что это не просто цифры.
«
"Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется. А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно", — подчеркнул Путин.
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В свою очередь, премьер Индии поблагодарил президента России за интересную программу и выразил признательность за теплые слова. Он также отметил, что выборы в его стране были важны и масштабны.
«

"Индия — это самая крупная демократия. Она считается матерью демократии. В Индии это случилось в первый раз за 65 лет, что правительство выбрали третий раз подряд. Народ Индии дал мне этот шанс — служить родине. Я уверен, что в третий срок буду работать в три раза больше", — добавил премьер.

Ранее в понедельник Моди прибыл в московский аэропорт Внуково-2. Из российских официальных лиц его встретили первый вице-премьер Денис Мантуров и замглавы МИД Андрей Руденко.
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Визит политика продлится до 9 июля, это его первая поездка в Россию за пять лет. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед, в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.
Официальные переговоры пройдут во вторник около полудня. Планируется беседа в узком составе и диалог в формате официального завтрака. При этом не предусматривается какого-либо совместного общения с прессой. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на этих встречах ожидается расширенный обмен мнениями, что "в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ".
Во вторник Моди также проведет встречу с индийской общиной в России, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и посетит павильон "Росатома" на выставке в Москве.
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Владимир ПутинРоссияНарендра МодиИндияПавел Зарубин
 
 
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