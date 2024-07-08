Путин и Моди провели переговоры за чаепитием в резиденции Ново-Огарево
Путин и Моди провели встречу за чаепитием в резиденции Ново-Огарево
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди встретились за чаепитием в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево, соответствующие кадры выложил в Telegram тележурналист Павел Зарубин.
Глава государства предложил обсудить темы, которые будут затронуты во вторник на переговорах.
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"Еще раз добрый день, очень рад вас видеть. Официальные разговоры у нас состоятся завтра, а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально", — сказал он.
Среди прочего Путин поздравил своего собеседника с переизбранием на должность премьер-министра. По его словам, это стало результатом многолетней работы, так как Моди умеет достигать целей в интересах индийского народа.
Президент также отметил, что в Индии самый высокий в мире показатель по рождаемости. Он добавил, что это не просто цифры.
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"Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется. А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно", — подчеркнул Путин.
В свою очередь, премьер Индии поблагодарил президента России за интересную программу и выразил признательность за теплые слова. Он также отметил, что выборы в его стране были важны и масштабны.
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"Индия — это самая крупная демократия. Она считается матерью демократии. В Индии это случилось в первый раз за 65 лет, что правительство выбрали третий раз подряд. Народ Индии дал мне этот шанс — служить родине. Я уверен, что в третий срок буду работать в три раза больше", — добавил премьер.
Ранее в понедельник Моди прибыл в московский аэропорт Внуково-2. Из российских официальных лиц его встретили первый вице-премьер Денис Мантуров и замглавы МИД Андрей Руденко.
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Визит политика продлится до 9 июля, это его первая поездка в Россию за пять лет. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед, в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.
Официальные переговоры пройдут во вторник около полудня. Планируется беседа в узком составе и диалог в формате официального завтрака. При этом не предусматривается какого-либо совместного общения с прессой. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на этих встречах ожидается расширенный обмен мнениями, что "в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ".
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