https://ria.ru/20240708/volodin-1958142825.html

Володин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности

Володин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2024

Володин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днём семьи, любви и верности, его слова приводятся на сайте Госдумы. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:40

2024-07-08T09:40

2024-07-08T09:40

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днём семьи, любви и верности, его слова приводятся на сайте Госдумы. "Семья — одна из главных ценностей в жизни каждого из нас. Построенная на взаимном уважении и любви, она дарит счастье, поддерживает во всем, дает силы преодолевать трудности", - сказал он. Он отметил, что важно уделять внимание близким, заботиться о них, относиться с теплотой.

https://ria.ru/20240708/semya-1957690953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф