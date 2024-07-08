https://ria.ru/20240708/volodin-1958142825.html
Володин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности
Володин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2024
Володин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днём семьи, любви и верности, его слова приводятся на сайте Госдумы. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:40
2024-07-08T09:40
2024-07-08T09:40
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днём семьи, любви и верности, его слова приводятся на сайте Госдумы. "Семья — одна из главных ценностей в жизни каждого из нас. Построенная на взаимном уважении и любви, она дарит счастье, поддерживает во всем, дает силы преодолевать трудности", - сказал он. Он отметил, что важно уделять внимание близким, заботиться о них, относиться с теплотой.
https://ria.ru/20240708/semya-1957690953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности
Володин: семья, построенная на взаимном уважении и любви, дарит счастье