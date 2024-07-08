https://ria.ru/20240708/volgograd-1958360153.html
Идет проверка после смерти рабочего на насосной станции за день до взрыва
Идет проверка после смерти рабочего на насосной станции за день до взрыва - РИА Новости, 08.07.2024
Идет проверка после смерти рабочего на насосной станции за день до взрыва
Проверка началась после смерти рабочего на канализационной насосной станции в Волгограде, где через день после этого произошел взрыв газа и погибли два... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:41
2024-07-08T20:41
2024-07-08T20:41
происшествия
волгоград
красноармейский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Проверка началась после смерти рабочего на канализационной насосной станции в Волгограде, где через день после этого произошел взрыв газа и погибли два человека, сообщили РИА Новости в Концессиях водоснабжения. По информации компании, в пятницу во время профилактического осмотра оборудования канализационной насосной станции в Красноармейской районе Волгограда мастер потерял сознание. Отмечается, что были вызваны необходимые службы, но работник скончался. "По данному факту проводится проверка. Руководство и сотрудники ресурсоснабжающей организации оказывают полное содействие следственным органам. Также будет оказана вся необходимая помощь семье погибшего", - говорится в сообщении концессий. На следующий день, в субботу, по данным ГУМЧС, на этой насосной станции произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
https://ria.ru/20240707/poiski-1958095309.html
волгоград
красноармейский район
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происшествия, волгоград, красноармейский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Красноармейский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Идет проверка после смерти рабочего на насосной станции за день до взрыва
В Волгограде проверяют смерть рабочего на насосной станции за день до взрыва