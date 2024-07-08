https://ria.ru/20240708/volgograd-1958360153.html

Идет проверка после смерти рабочего на насосной станции за день до взрыва

Идет проверка после смерти рабочего на насосной станции за день до взрыва - РИА Новости, 08.07.2024

Идет проверка после смерти рабочего на насосной станции за день до взрыва

Проверка началась после смерти рабочего на канализационной насосной станции в Волгограде, где через день после этого произошел взрыв газа и погибли два... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:41

2024-07-08T20:41

2024-07-08T20:41

происшествия

волгоград

красноармейский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957883974_0:204:1280:924_1920x0_80_0_0_448f56e38f8db7b08b87cb66b2ed0b79.jpg

ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Проверка началась после смерти рабочего на канализационной насосной станции в Волгограде, где через день после этого произошел взрыв газа и погибли два человека, сообщили РИА Новости в Концессиях водоснабжения. По информации компании, в пятницу во время профилактического осмотра оборудования канализационной насосной станции в Красноармейской районе Волгограда мастер потерял сознание. Отмечается, что были вызваны необходимые службы, но работник скончался. "По данному факту проводится проверка. Руководство и сотрудники ресурсоснабжающей организации оказывают полное содействие следственным органам. Также будет оказана вся необходимая помощь семье погибшего", - говорится в сообщении концессий. На следующий день, в субботу, по данным ГУМЧС, на этой насосной станции произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

https://ria.ru/20240707/poiski-1958095309.html

волгоград

красноармейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоград, красноармейский район, следственный комитет россии (ск рф)