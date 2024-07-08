https://ria.ru/20240708/vlasti-1958363010.html

Глава Минфина Франции рассказал о последствиях прихода левых к власти

Глава Минфина Франции рассказал о последствиях прихода левых к власти - РИА Новости, 08.07.2024

Глава Минфина Франции рассказал о последствиях прихода левых к власти

Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр на следующий день после выборов в парламент, на которых президентская коалиция получила второе место благодаря голосам левых, РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:56

2024-07-08T20:56

2024-07-08T20:56

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эммануэль макрон

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парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Глава минфина Франции Брюно Ле Мэр на следующий день после выборов в парламент, на которых президентская коалиция получила второе место благодаря голосам левых, заявил, что их программа приведет страну к финансовому кризису. "Самый непосредственный риск - это финансовый кризис и экономический спад во Франции. Воплощение программы "Нового народного фронта" разрушило бы результаты политики, которую мы проводили в течение семи лет, которая дала Франции рабочие места, привлекательность и заводы. Этот проект непомерный, неэффективный и устаревший. Его законность сомнительна. Эта программа не должна применяться", - написал министр в соцсети Х. Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). Коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Сторонники Макрона и левых смогли "блокировать правых" в ряде избирательных округов во втором туре. Голоса снявшихся с предвыборной гонки кандидатов, пришедших третьими в первом туре, перешли к кандидату от левых или коалиции Макрона в "дуэлях" с кандидатами от партии Барделла и Марин Ле Пен.

https://ria.ru/20240708/attal-1958362347.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, брюно ле мэр, парламентские выборы во франции — 2024