https://ria.ru/20240708/vernost-1958309010.html

Епископ Ряховский назвал верность залогом счастья в семейной жизни

Епископ Ряховский назвал верность залогом счастья в семейной жизни - РИА Новости, 08.07.2024

Епископ Ряховский назвал верность залогом счастья в семейной жизни

Верность – залог счастья в семейной жизни, заявил в своем обращении по случаю Дня семьи, любви и верности начальствующий епископ Российского объединенного союза РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:34

2024-07-08T17:34

2024-07-08T17:36

религия

россия

сергей ряховский

русская православная церковь

день семьи, любви и верности

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Верность – залог счастья в семейной жизни, заявил в своем обращении по случаю Дня семьи, любви и верности начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской – РОСХВЕ (пятидесятников) Сергей Ряховский. Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального. В этот день Русская православная церковь чтит память святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. Также 8 июля в более чем 100 городах России пройдет Всероссийский парад семьи. "Отрадно видеть, с каким глубоким пониманием сути счастливых семейных отношений сформулировано название праздника – День семьи, любви и верности. Разве может быть счастливой семья без любви в ней? Разве может быть любовь без верности? В названии заключено понимание того, что залогом счастья в семейной жизни является верность ее членов друг другу, и прежде всего, верность супругов друг другу. Ведь любая семья начинается с заключения брачного союза между мужчиной и женщиной, вступившими в особые отношения взаимного посвящения для совместной жизни", - написал Ряховский в своем обращении (имеется в распоряжении РИА Новости). Он подчеркнул, что доверие является фундаментом, определяющим фактором здоровых, гармоничных отношений между людьми. "Институт семьи – Божье установление, задуманное Творцом как лучшее место, где такая любовь может расти и приносить плод добрых взаимоотношений для каждого из ее членов. <…> Отмечая День семьи, любви и верности, можно с уверенностью сказать, что ценности, заложенные в понимание этого праздника, являются гарантией здорового, гармоничного и уверенного развития общества. Культивируя в народе эти ценности, можно быть спокойными за детей и внуков. Искренне поздравляю с Днем семьи, любви и верности и молитвенно желаю каждому обрести счастливые отношения в своих семьях!", - заключил епископ.

https://ria.ru/20240302/semya-1930763563.html

https://ria.ru/20240703/vykhodnoy-1956985901.html

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Варвара Скокшина

россия, сергей ряховский, русская православная церковь, день семьи, любви и верности