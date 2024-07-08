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Епископ Ряховский назвал верность залогом счастья в семейной жизни - РИА Новости, 08.07.2024
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Религия
 
17:34 08.07.2024 (обновлено: 17:36 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/vernost-1958309010.html
Епископ Ряховский назвал верность залогом счастья в семейной жизни
Епископ Ряховский назвал верность залогом счастья в семейной жизни - РИА Новости, 08.07.2024
Епископ Ряховский назвал верность залогом счастья в семейной жизни
Верность – залог счастья в семейной жизни, заявил в своем обращении по случаю Дня семьи, любви и верности начальствующий епископ Российского объединенного союза РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:34
2024-07-08T17:36
религия
россия
сергей ряховский
русская православная церковь
день семьи, любви и верности
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Верность – залог счастья в семейной жизни, заявил в своем обращении по случаю Дня семьи, любви и верности начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской – РОСХВЕ (пятидесятников) Сергей Ряховский. Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального. В этот день Русская православная церковь чтит память святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. Также 8 июля в более чем 100 городах России пройдет Всероссийский парад семьи. "Отрадно видеть, с каким глубоким пониманием сути счастливых семейных отношений сформулировано название праздника – День семьи, любви и верности. Разве может быть счастливой семья без любви в ней? Разве может быть любовь без верности? В названии заключено понимание того, что залогом счастья в семейной жизни является верность ее членов друг другу, и прежде всего, верность супругов друг другу. Ведь любая семья начинается с заключения брачного союза между мужчиной и женщиной, вступившими в особые отношения взаимного посвящения для совместной жизни", - написал Ряховский в своем обращении (имеется в распоряжении РИА Новости). Он подчеркнул, что доверие является фундаментом, определяющим фактором здоровых, гармоничных отношений между людьми. "Институт семьи – Божье установление, задуманное Творцом как лучшее место, где такая любовь может расти и приносить плод добрых взаимоотношений для каждого из ее членов. &lt;…&gt; Отмечая День семьи, любви и верности, можно с уверенностью сказать, что ценности, заложенные в понимание этого праздника, являются гарантией здорового, гармоничного и уверенного развития общества. Культивируя в народе эти ценности, можно быть спокойными за детей и внуков. Искренне поздравляю с Днем семьи, любви и верности и молитвенно желаю каждому обрести счастливые отношения в своих семьях!", - заключил епископ.
https://ria.ru/20240302/semya-1930763563.html
https://ria.ru/20240703/vykhodnoy-1956985901.html
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россия, сергей ряховский, русская православная церковь, день семьи, любви и верности
Религия, Россия, Сергей Ряховский, Русская православная церковь, День семьи, любви и верности
Епископ Ряховский назвал верность залогом счастья в семейной жизни

Епископ РОСХВЕ Ряховский: верность - залог счастья в семейной жизни

© Фото : предоставлено главным продюсером телеканала "Благая весть" Антоном КругликовымНачальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский
Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : предоставлено главным продюсером телеканала "Благая весть" Антоном Кругликовым
Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Верность – залог счастья в семейной жизни, заявил в своем обращении по случаю Дня семьи, любви и верности начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской – РОСХВЕ (пятидесятников) Сергей Ряховский.
Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального. В этот день Русская православная церковь чтит память святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. Также 8 июля в более чем 100 городах России пройдет Всероссийский парад семьи.
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"Отрадно видеть, с каким глубоким пониманием сути счастливых семейных отношений сформулировано название праздника – День семьи, любви и верности. Разве может быть счастливой семья без любви в ней? Разве может быть любовь без верности? В названии заключено понимание того, что залогом счастья в семейной жизни является верность ее членов друг другу, и прежде всего, верность супругов друг другу. Ведь любая семья начинается с заключения брачного союза между мужчиной и женщиной, вступившими в особые отношения взаимного посвящения для совместной жизни", - написал Ряховский в своем обращении (имеется в распоряжении РИА Новости).
Он подчеркнул, что доверие является фундаментом, определяющим фактором здоровых, гармоничных отношений между людьми.
"Институт семьи – Божье установление, задуманное Творцом как лучшее место, где такая любовь может расти и приносить плод добрых взаимоотношений для каждого из ее членов. <…> Отмечая День семьи, любви и верности, можно с уверенностью сказать, что ценности, заложенные в понимание этого праздника, являются гарантией здорового, гармоничного и уверенного развития общества. Культивируя в народе эти ценности, можно быть спокойными за детей и внуков. Искренне поздравляю с Днем семьи, любви и верности и молитвенно желаю каждому обрести счастливые отношения в своих семьях!", - заключил епископ.
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РелигияРоссияСергей РяховскийРусская православная церковьДень семьи, любви и верности
 
 
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