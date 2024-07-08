В Туле сплели венок из ромашек длиной 265 метров
Участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле сплели венок длиной 265 метров
© Фото : Тульская областная федерация Северной ходьбы/ВКонтактеВенок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле
Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле
ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле, сообщило министерство регионального спорта.
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"Участники спортивного праздника водили хороводы под выступление ансамбля "Гармошечка". А также сплели венок из живых цветов - его длина составила 265 метров. Сплетенный венок был возложен к памятнику Петру и Февронии", - говорится в сообщении.
© Фото : Тульская областная федерация Северной ходьбы/ВКонтактеВенок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле
Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле
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© Фото : Тульская областная федерация Северной ходьбы/ВКонтактеВенок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле
Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле
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Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле
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Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле
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Организатором мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, является Тульская Федерация Северной ходьбы. В социальных сетях организации отмечают, что в прошлом году длина венка из ромашек составила 191 метр.