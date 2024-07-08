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В Туле сплели венок из ромашек длиной 265 метров - РИА Новости, 08.07.2024
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15:06 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/venok-1958245254.html
В Туле сплели венок из ромашек длиной 265 метров
В Туле сплели венок из ромашек длиной 265 метров - РИА Новости, 08.07.2024
В Туле сплели венок из ромашек длиной 265 метров
Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле, сообщило министерство регионального спорта. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:06
2024-07-08T15:06
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ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле, сообщило министерство регионального спорта. "Участники спортивного праздника водили хороводы под выступление ансамбля "Гармошечка". А также сплели венок из живых цветов - его длина составила 265 метров. Сплетенный венок был возложен к памятнику Петру и Февронии", - говорится в сообщении. Организатором мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, является Тульская Федерация Северной ходьбы. В социальных сетях организации отмечают, что в прошлом году длина венка из ромашек составила 191 метр.
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городское хозяйство москвы, тула
Городское хозяйство Москвы, Тула
В Туле сплели венок из ромашек длиной 265 метров

Участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле сплели венок длиной 265 метров

© Фото : Тульская областная федерация Северной ходьбы/ВКонтактеВенок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле
Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля Ромашковый хоровод в Туле - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Тульская областная федерация Северной ходьбы/ВКонтакте
Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле
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ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле, сообщило министерство регионального спорта.
«
"Участники спортивного праздника водили хороводы под выступление ансамбля "Гармошечка". А также сплели венок из живых цветов - его длина составила 265 метров. Сплетенный венок был возложен к памятнику Петру и Февронии", - говорится в сообщении.
© Фото : Тульская областная федерация Северной ходьбы/ВКонтактеВенок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле
Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля Ромашковый хоровод в Туле
Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле
© Фото : Тульская областная федерация Северной ходьбы/ВКонтакте
1 из 2
© Фото : Тульская областная федерация Северной ходьбы/ВКонтактеВенок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле
Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля Ромашковый хоровод в Туле
Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле
© Фото : Тульская областная федерация Северной ходьбы/ВКонтакте
2 из 2
Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле
© Фото : Тульская областная федерация Северной ходьбы/ВКонтакте
1 из 2
Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле
© Фото : Тульская областная федерация Северной ходьбы/ВКонтакте
2 из 2
Организатором мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, является Тульская Федерация Северной ходьбы. В социальных сетях организации отмечают, что в прошлом году длина венка из ромашек составила 191 метр.
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