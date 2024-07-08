https://ria.ru/20240708/venok-1958245254.html

В Туле сплели венок из ромашек длиной 265 метров

В Туле сплели венок из ромашек длиной 265 метров - РИА Новости, 08.07.2024

В Туле сплели венок из ромашек длиной 265 метров

Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле, сообщило министерство регионального спорта. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:06

2024-07-08T15:06

2024-07-08T15:06

городское хозяйство москвы

тула

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ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Венок из ромашек длиной 265 метров сплели участники фестиваля "Ромашковый хоровод" в Туле, сообщило министерство регионального спорта. "Участники спортивного праздника водили хороводы под выступление ансамбля "Гармошечка". А также сплели венок из живых цветов - его длина составила 265 метров. Сплетенный венок был возложен к памятнику Петру и Февронии", - говорится в сообщении. Организатором мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, является Тульская Федерация Северной ходьбы. В социальных сетях организации отмечают, что в прошлом году длина венка из ромашек составила 191 метр.

https://ria.ru/20240707/korova-1958097153.html

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городское хозяйство москвы, тула