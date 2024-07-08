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Обнаружена главная уязвимость НАТО

Обнаружена главная уязвимость НАТО - РИА Новости, 08.07.2024

Обнаружена главная уязвимость НАТО

Завтра в Вашингтоне порвут два баяна — саммит НАТО начнется с празднования 75-й годовщины основания Североатлантического альянса. За прошедшие три четверти века РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T08:00

2024-07-08T08:00

2024-07-08T08:04

россия

дональд трамп

нато

украина

вашингтон (штат)

аналитика

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Завтра в Вашингтоне порвут два баяна — саммит НАТО начнется с празднования 75-й годовщины основания Североатлантического альянса. За прошедшие три четверти века в целеполагании блока изменений не произошло: он создавался против СССР, а сейчас практически открыто воюет против России.После суицида организации Варшавского договора НАТО долго считалась самым могущественным военным блоком планеты. Действительно, за последние тридцать лет альянс убил сотни тысяч людей, обрек на бегство и нищету миллионы, уничтожил несколько успешных суверенных государств, на месте которых теперь руины и колонии. Тем не менее главная цель его существования так достигнута и не была — Россия с карты мира никуда не делась.Больше того, Россия на сегодня единственная страна мира, которая позволяет себе открыто восставать против западной гегемонии и добиваться своих целей — в том числе и военными средствами. Горящие в полях Донбасса натовские танки показывают всему миру, что альянс далеко не всесилен и его можно побеждать.Несмотря на множественные истерики западных партнеров, Россия за последние десять лет вернула себе Крым и Новороссию, и ничего противопоставить этому в военном плане НАТО не сумела. Заодно в процессе СВО открылась и главная уязвимость Североатлантического блока.Вашингтонский саммит обозначает попытку НАТО взять Россию в клещи, окружив ее с запада и востока. Для этого на встречу приезжают лидеры таких далеких от Северной Атлантики стран, как Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Альянс налаживает с ними военное сотрудничество, чтобы окружить по периметру Россию и Китай. Вопрос в том, сделает ли это НАТО сильнее.Американский политолог Дэниел Трейсман подмечает занятную закономерность. Раньше дядя Сэм заманивал страны под свой ядерный зонтик не кнутом, а пряником: с начала 1990-х в комплекте со вступлением в НАТО шло резкое снижение расходов на оборонку и стремительное сокращение армии и ВПК.Контраст с холодной войной был поразительным. Если во времена противостояния с СССР члены альянса расходовали на оборону в среднем по 3,7 процента от ВВП, то с 1989 года эти расходы начали падать и на сегодня недотягивают даже до двух процентов. Численность военного контингента НАТО упала почти в два раза: с 5,8 миллиона в 1989 году до 3,5 миллиона в 2020-м. У новых членов альянса число танков за десять лет после вступления сократилось на 75%, самолетов — на 35%, дальнобойной артиллерии — на 59%.Парадоксальным образом расширение альянса вело к его разоружению. Прибалтийские республики вкатились в блок в 2004 году, имея три танка на всех. Спустя десять лет это число не изменилось.Именно это и позволило американцам с 1989 года втащить в лоно альянса целых шестнадцать стран. Населению стран Варшавского договора и экс-советских республик внушалось, что это им ничем не грозит и никаких войн на горизонте не предвидится. Наоборот, сплошное сокращение военных расходов плюс ядерный зонтик дяди Сэма в придачу — а значит, мир, дружба и экономический рост.Сейчас положение изменилось радикально. Россия вернулась в качестве глобального игрока, и теперь членство в НАТО выглядит не аттракционом неслыханной щедрости, а смертельным номером. От стран-членов требуется вернуться к уровню военных расходов времен холодной войны, невзирая на то, что такие траты съедят весь их экономический рост, а многих вообще загонит в минус. Как и во время холодной войны, возрождается призыв в армию, то есть членам альянса и примкнувшим к ним союзникам предлагается воевать с Россией до полной гибели всерьез.К ядерному зонтику дяди Сэма тем временем накопились большие вопросы. Фаворит президентской гонки Дональд Трамп открыто заявляет, что собирается им торговать — зонтик достанется только той стране, которая сдаст больше денег в общак НАТО, да и это неточно. Возможно, Трамп вообще выведет США из альянса.Сомнения насчет американского зонтика в Европе существовали всегда. Однако в травоядные 90-е гражданам вступавшей в НАТО Венгрии, к примеру, в голову не могло прийти, что он им понадобится и что в какой-то момент их погонят умирать за Киев. Сейчас это очень реальный вариант.Поэтому в Европе к власти приходят правые силы, скептически настроенные по отношению к блоку НАТО, а руководитель Венгрии ездит из Киева в Москву, пытаясь вывести стороны на переговоры. Но в это же время Польша и Прибалтика, срываясь с вашингтонского поводка, толкают континент к войне с Россией. Раскол внутри альянса очевиден — сколько бы ни кричали там про "невиданную сплоченность".Поиск новых союзников на востоке сделает НАТО еще более рыхлой, накапливая внутренние противоречия и доводя их до точки кипения. Население Южной Кореи, Японии и Австралии может равнодушно смотреть на заигрывания своего руководства с альянсом, но только до первого реального обострения. Получать от НАТО выгоды — это всегда пожалуйста, умирать за нее — дураков нет. Договор России с КНДР и наши отношения с Пекином заставляют все инициативы НАТО на востоке выглядеть чистым суицидом."Если Путин догадается, что решимость Запада рискнуть своим уничтожением ради Украины невелика, это даст ему возможность победить в игре балансирования на грани войны, — отмечает Foreign Policy. — Сегодня <...> весь вопрос в том, согласится ли население стран — членов альянса (именно население, а не элиты) воевать в третьей мировой войне за Украину".Все опросы показывают, что общественность этих стран гореть в ядерном огне напрочь не готова, зато некоторые руководители так и рвутся в бой — в этом внутреннем расколе и заключается главная уязвимость НАТО.А Украина? А что Украина? Перспективы ее мрачны. Американские эксперты наперебой заклинают свое руководство не пускать ее в НАТО. А недавно подписанное десятилетнее соглашение о безопасности между США и Незалежной, по словам тех же экспертов, способно "растаять как дым прямо в день инаугурации нового президента в 2025-м". Цинично? Ну а как вы хотели? Обещать — не значит жениться.Завтра в Вашингтоне будет много речей и фанфар, но если просто посмотреть на карту мира, то очевидно, что праздновать альянсу нечего. На полях Украины некогда непобедимый блок НАТО терпит очередное постыдное и болезненное поражение от России.

https://ria.ru/20240707/ssha-1957862512.html

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https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html

https://ria.ru/20240702/evropa-1956745452.html

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россия, дональд трамп, нато, украина, вашингтон (штат), аналитика