https://ria.ru/20240708/uragan-1958218414.html
Ураган "Берил" обрушился на побережье в Техасе
Ураган "Берил" обрушился на побережье в Техасе - РИА Новости, 08.07.2024
Ураган "Берил" обрушился на побережье в Техасе
Ураган "Берил" обрушился на побережье Мексиканского залива в американском штате Техас в понедельник, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:35
2024-07-08T13:35
2024-07-08T13:35
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ураган "Берил" обрушился на побережье Мексиканского залива в американском штате Техас в понедельник, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC). "Берил" обрушился возле Матагорды, Техас... ожидается опасный штормовой нагон, ураганный ветер и внезапные наводнения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. При этом, по данным NHC, максимальная устойчивая скорость ветра составляет почти 130 километров в час. Ранее "Берилу" присваивалась пятая, самая опасная категория, когда он набрал скорость более 250 километров в час, обрушившись на острова в Карибском море. Ураган "Берил" сформировался над Атлантикой в конце июня и оставил значительные разрушения на Антильских островах и на Ямайке, унеся жизни по меньшей мере восьми человек.
https://ria.ru/20240708/zhara-1958208178.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, техас, мексиканский залив, сша
В мире, Техас, Мексиканский залив, США
Ураган "Берил" обрушился на побережье в Техасе
Ураган "Берил" обрушился на побережье Мексиканского залива в Техасе