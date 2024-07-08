https://ria.ru/20240708/uragan-1958218414.html

Ураган "Берил" обрушился на побережье в Техасе

Ураган "Берил" обрушился на побережье в Техасе - РИА Новости, 08.07.2024

Ураган "Берил" обрушился на побережье в Техасе

Ураган "Берил" обрушился на побережье Мексиканского залива в американском штате Техас в понедельник, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:35

2024-07-08T13:35

2024-07-08T13:35

в мире

техас

мексиканский залив

сша

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ураган "Берил" обрушился на побережье Мексиканского залива в американском штате Техас в понедельник, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC). "Берил" обрушился возле Матагорды, Техас... ожидается опасный штормовой нагон, ураганный ветер и внезапные наводнения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. При этом, по данным NHC, максимальная устойчивая скорость ветра составляет почти 130 километров в час. Ранее "Берилу" присваивалась пятая, самая опасная категория, когда он набрал скорость более 250 километров в час, обрушившись на острова в Карибском море. Ураган "Берил" сформировался над Атлантикой в конце июня и оставил значительные разрушения на Антильских островах и на Ямайке, унеся жизни по меньшей мере восьми человек.

https://ria.ru/20240708/zhara-1958208178.html

https://ria.ru/20240705/roskosmos-1957714688.html

техас

мексиканский залив

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, техас, мексиканский залив, сша