Рейтинг@Mail.ru
Ураган "Берил" обрушился на побережье в Техасе - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/uragan-1958218414.html
Ураган "Берил" обрушился на побережье в Техасе
Ураган "Берил" обрушился на побережье в Техасе - РИА Новости, 08.07.2024
Ураган "Берил" обрушился на побережье в Техасе
Ураган "Берил" обрушился на побережье Мексиканского залива в американском штате Техас в понедельник, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:35
2024-07-08T13:35
в мире
техас
мексиканский залив
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1936042189_0:348:3024:2048_1920x0_80_0_0_7937db2e81eb1cab15ce9b9307651119.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ураган "Берил" обрушился на побережье Мексиканского залива в американском штате Техас в понедельник, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC). "Берил" обрушился возле Матагорды, Техас... ожидается опасный штормовой нагон, ураганный ветер и внезапные наводнения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. При этом, по данным NHC, максимальная устойчивая скорость ветра составляет почти 130 километров в час. Ранее "Берилу" присваивалась пятая, самая опасная категория, когда он набрал скорость более 250 километров в час, обрушившись на острова в Карибском море. Ураган "Берил" сформировался над Атлантикой в конце июня и оставил значительные разрушения на Антильских островах и на Ямайке, унеся жизни по меньшей мере восьми человек.
https://ria.ru/20240708/zhara-1958208178.html
https://ria.ru/20240705/roskosmos-1957714688.html
техас
мексиканский залив
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1936042189_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_d456bbf718c62dfb1e8c72bef0f59fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, мексиканский залив, сша
В мире, Техас, Мексиканский залив, США
Ураган "Берил" обрушился на побережье в Техасе

Ураган "Берил" обрушился на побережье Мексиканского залива в Техасе

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЛюди смотрят на штормовые волны
Люди смотрят на штормовые волны - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Люди смотрят на штормовые волны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ураган "Берил" обрушился на побережье Мексиканского залива в американском штате Техас в понедельник, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).
"Берил" обрушился возле Матагорды, Техас... ожидается опасный штормовой нагон, ураганный ветер и внезапные наводнения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. При этом, по данным NHC, максимальная устойчивая скорость ветра составляет почти 130 километров в час.
Люди идут по улице во время аномальной жары в Лас-Вегасе, штат Невада. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
На западе США зафиксировали рекордную жару
13:03
Ранее "Берилу" присваивалась пятая, самая опасная категория, когда он набрал скорость более 250 километров в час, обрушившись на острова в Карибском море.
Ураган "Берил" сформировался над Атлантикой в конце июня и оставил значительные разрушения на Антильских островах и на Ямайке, унеся жизни по меньшей мере восьми человек.
Спутниковый снимок надвигающегося на Москву урагана - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок надвигающегося на Москву урагана
5 июля, 16:41
 
В миреТехасМексиканский заливСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала