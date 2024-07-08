https://ria.ru/20240708/ukraina-1958271595.html
Украина и ОЗХО заключили соглашение о привилегиях для Киева
Украина и ОЗХО заключили соглашение о привилегиях для Киева - РИА Новости, 08.07.2024
Украина и ОЗХО заключили соглашение о привилегиях для Киева
Украина и техсекретариат Организации по запрещению химического оружия заключили соглашение о привилегиях и иммунитетах для Киева, заявил начальник войск... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:07
2024-07-08T16:07
2024-07-08T16:10
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игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украина и техсекретариат Организации по запрещению химического оружия заключили соглашение о привилегиях и иммунитетах для Киева, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он сообщил, что имеющаяся доказательная база о нарушениях Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия передана в техсекретариат ОЗХО. По его словам, на это "никакой реакции до настоящего времени не последовало". "Более того, Минобороны России располагает информацией об активном сотрудничестве Украины с техсекретариатом ОЗХО, которые заключили соглашение "О привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России "Нарушения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия". Он считает, что указанное соглашение позволит Украине задействовать ОЗХО "в своих интересах в обход существующих процедур по Конвенции, навязывая организации свои заведомо ложные выводы о расследованиях химинцидентов".
https://ria.ru/20240528/ozkho-1948918152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия
В мире, Украина, Россия, Киев, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия, Специальная военная операция на Украине
Украина и ОЗХО заключили соглашение о привилегиях для Киева
Минобороны: Украина и техсекретариат ОЗХО заключили соглашение о привилегиях
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украина и техсекретариат Организации по запрещению химического оружия заключили соглашение о привилегиях и иммунитетах для Киева, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он сообщил, что имеющаяся доказательная база о нарушениях Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия передана в техсекретариат ОЗХО. По его словам, на это "никакой реакции до настоящего времени не последовало".
"Более того, Минобороны России располагает информацией об активном сотрудничестве Украины с техсекретариатом ОЗХО, которые заключили соглашение "О привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России "Нарушения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия".
Он считает, что указанное соглашение позволит Украине задействовать ОЗХО "в своих интересах в обход существующих процедур по Конвенции, навязывая организации свои заведомо ложные выводы о расследованиях химинцидентов".