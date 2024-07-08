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Украина и ОЗХО заключили соглашение о привилегиях для Киева - РИА Новости, 08.07.2024
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16:07 08.07.2024 (обновлено: 16:10 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/ukraina-1958271595.html
Украина и ОЗХО заключили соглашение о привилегиях для Киева
Украина и ОЗХО заключили соглашение о привилегиях для Киева - РИА Новости, 08.07.2024
Украина и ОЗХО заключили соглашение о привилегиях для Киева
Украина и техсекретариат Организации по запрещению химического оружия заключили соглашение о привилегиях и иммунитетах для Киева, заявил начальник войск... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:07
2024-07-08T16:10
в мире
украина
россия
киев
игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украина и техсекретариат Организации по запрещению химического оружия заключили соглашение о привилегиях и иммунитетах для Киева, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он сообщил, что имеющаяся доказательная база о нарушениях Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия передана в техсекретариат ОЗХО. По его словам, на это "никакой реакции до настоящего времени не последовало". "Более того, Минобороны России располагает информацией об активном сотрудничестве Украины с техсекретариатом ОЗХО, которые заключили соглашение "О привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России "Нарушения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия". Он считает, что указанное соглашение позволит Украине задействовать ОЗХО "в своих интересах в обход существующих процедур по Конвенции, навязывая организации свои заведомо ложные выводы о расследованиях химинцидентов".
https://ria.ru/20240528/ozkho-1948918152.html
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в мире, украина, россия, киев, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия
В мире, Украина, Россия, Киев, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия, Специальная военная операция на Украине
Украина и ОЗХО заключили соглашение о привилегиях для Киева

Минобороны: Украина и техсекретариат ОЗХО заключили соглашение о привилегиях

© AP Photo / Peter DejongЗдание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украина и техсекретариат Организации по запрещению химического оружия заключили соглашение о привилегиях и иммунитетах для Киева, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он сообщил, что имеющаяся доказательная база о нарушениях Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия передана в техсекретариат ОЗХО. По его словам, на это "никакой реакции до настоящего времени не последовало".
"Более того, Минобороны России располагает информацией об активном сотрудничестве Украины с техсекретариатом ОЗХО, которые заключили соглашение "О привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России "Нарушения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия".
Он считает, что указанное соглашение позволит Украине задействовать ОЗХО "в своих интересах в обход существующих процедур по Конвенции, навязывая организации свои заведомо ложные выводы о расследованиях химинцидентов".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевИгорь КирилловОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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