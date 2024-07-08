https://ria.ru/20240708/ukraina-1958236416.html

"Об этом нужно говорить": в ФРГ предложили неожиданный план по Украине

"Об этом нужно говорить": в ФРГ предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 08.07.2024

"Об этом нужно говорить": в ФРГ предложили неожиданный план по Украине

Украине следует отказаться от стремления вступить в Североатлантический альянс и Европейский Союз для достижения мира, заявил сопредседатель правой партии... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:45

2024-07-08T14:45

2024-07-08T14:45

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украине следует отказаться от стремления вступить в Североатлантический альянс и Европейский Союз для достижения мира, заявил сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла в эфире телеканала ARD."В конце концов речь должна идти о компромиссах. Я думаю, важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС. <…> Можно и нужно говорить о компромиссах", — отметил он.Крупалла также раскритиковал выступление Владимира Зеленского в бундестаге, где глава киевского режима заявил о невозможности компромиссов с Россией. По мнению немецкого политика, Зеленский даже не пытался достичь договоренностей с Москвой. Кроме того, лидер АдГ подчеркнул необходимость дипломатии в урегулировании конфликта.Президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240708/konflikt-1958168811.html

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