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"Об этом нужно говорить": в ФРГ предложили неожиданный план по Украине
"Об этом нужно говорить": в ФРГ предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 08.07.2024
"Об этом нужно говорить": в ФРГ предложили неожиданный план по Украине
Украине следует отказаться от стремления вступить в Североатлантический альянс и Европейский Союз для достижения мира, заявил сопредседатель правой партии... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:45
2024-07-08T14:45
2024-07-08T14:45
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украине следует отказаться от стремления вступить в Североатлантический альянс и Европейский Союз для достижения мира, заявил сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла в эфире телеканала ARD."В конце концов речь должна идти о компромиссах. Я думаю, важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС. <…> Можно и нужно говорить о компромиссах", — отметил он.Крупалла также раскритиковал выступление Владимира Зеленского в бундестаге, где глава киевского режима заявил о невозможности компромиссов с Россией. По мнению немецкого политика, Зеленский даже не пытался достичь договоренностей с Москвой. Кроме того, лидер АдГ подчеркнул необходимость дипломатии в урегулировании конфликта.Президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240708/konflikt-1958168811.html
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В мире, Украина, Россия, Москва, Тино Крупалла, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, ARD, Евросоюз
"Об этом нужно говорить": в ФРГ предложили неожиданный план по Украине
Глава АдГ Крупалла: Украина должна отказаться от членства в НАТО и ЕС ради мира